Vargas Llosa tira de Camus para atizar a Sánchez e Iglesias: «Si apartas la moral de la política comienzan los asesinatos y el reino de los matones”

A sus 84 años, Mario Vargas Llosa ha mostrado en una entrevista para El Mundo que su agudeza sigue intacta.

En el mismo proceso de confinamiento en el que se encuentran la mayoría de los españoles, el escritor se refirió a la actual situación política de España en medio de la pandemia del coronavirus y a las consecuencias del pacto de este Partido Socialista de Pedro Sánchez con Podemos en esta terrible situación… y no dejó títere con cabeza.

«Sin ninguna duda. Aquí lo que ha creado una situación muy difícil es ese acuerdo entre el PSOE, que es un partido democrático, con partidos que no lo son. Podemos no es un partido democrático, no está satisfecho con este sistema, quiere ir mucho más allá con reformas muy radicales. Y en ese acuerdo también participan otras fuerzas que son excéntricas y que son muy poco democráticas, como los independentistas. Este Gobierno de alianzas antinaturales crea problemas muy serios en estos momentos donde haría falta una unidad nacional y asumir de una manera responsable y compartida el desafío de la pandemia».