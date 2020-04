El informe que desvela que Marlaska mintió a los españoles: Sánchez sí ordenó por escrito minimizar las críticas al Gobierno

Fernando Grande-Marlaska mintió a los españoles.

El ministro del Interior afirmó nerviosamente, ante las cámaras del programa ‘El Objetivo’ de laSexta, que no existe una orden del Gobierno para que la Guardia Civil trabaje en“minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». “Lo de la lectura… no. No.. lo desconozco, no creo que sea así”, insistía evidentemente nervioso.

Sin embargo, un informe oficial evidenciaría que estaba mintiendo para ocultar el uso de un Cuerpo de Seguridad del Estado con fines meramente políticos.

Hasta el momento se conoce que el área de Información de la Guardia Civil recibe órdenes para combatir redes que estén trabajando a favor de la desinformación por medio de bulos y ‘fake news’. Hasta este punto, todo dentro de la legalidad.

No obstante, este método de protección de la seguridad nacional podría estar siendo utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para su beneficio personal y político.

A pesar de las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, el periodista Alfonso Merlos ya adelantaba este 20 de abril que, según dos jefes de información de la Guardia Civil, el general recibe semanalmente unas directrices sobre cómo combatir la desinformación en las redes sociales.

“En una circular lo que se dice es: primero, hay que controlar las campañas de desinformación para evitar el estrés social, cosa que él dice [el general]; para evitar la alarma social, cosa que él dice; y en ese documento también se dice que deben controlar la información para minimizar la desafección a las instituciones del Gobierno”, afirmó Merlos en ‘El Programa de Ana Rosa’ de este lunes 20 de abril.

En este sentido, destaca que “todo esto lo pone por escrito en una instrucción que han recibido los servicios de información de la Guardia Civil y que ha cabreado bastante a determinados jefes de los servicios de información”.

Los informes

El Estado Mayor de la Guardia Civil, cuya jefatura recae en el general José Manuel Santiago, pidió el pasado 15 de abril por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones «susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno» en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

En el correo se detalla que la intención del Estado Mayor es realizar «un informe monográfico» para ser tratado en próximas reuniones «con el titular del departamento ministerial”.

En el correo electrónico del 15 de abril se pide a las unidades llevar a cabo una «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».

El Estado Mayor se refiere también a «actuaciones administrativas y judiciales» y reclama además información relativa al «bloqueo o cierre de páginas web y de perfiles de redes sociales utilizados para fines fraudulentos o delictivos vinculados al COVID-19».

La Guardia Civil también emitió un comunicado desvinculando la monitorización de las redes sociales de cualquier estrategia para censurar críticas, reivindicándose como «uno de los principales garantes de la libertad de expresión».