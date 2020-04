Pedro Sánchez engaña a los autónomos con una promesa ‘fake’ y este vídeo le pinta la cara

Ya lo deja bien claro el viejo dogma, que no es lo mismo predicar que dar trigo.

Y en el caso de este Gobierno socialcomunista, les gusta mucho darle a la húmeda, pero luego, a la hora de concretar las promesas, la cosa se queda en agua de borrajas.

Cuando comenzó el estado de alarma y se empezaron a suceder la diferentes comparecencias de Pedro Sánchez desde el atril del Palacio de La Moncloa, al presidente del Gobierno se le llenó la boca de que su gabinete no dejaría atrás a nadie.

Esta situación de confinamiento ha dejado tiritando al sector productivo español y son cientos de miles los autónomos que observan con preocupación la situación que se les avecina después de llevar seis semanas en las que no han visto ingresar un mísero céntimo y, a la par, tener que hacer frente a una serie de gastos propios de su actividad sin que el Ejecutivo haya movido una sola pestaña para restañar el perjuicio evidente al que están siendo sometidos estos pequeños y medianos empresarios.

Ya no solo no saben cuándo podrán volver a abrir la verja de su negocio, sino que se ven abocados directamente a una ruina si Pedro Sánchez no ordena que entre en vigor la moratoria del pago de las cuotas.

EL EJECUTIVO DE LOS ESLÓGANES

Porque al presidente del Gobierno lo que le gusta hacer es perpetrar excelentes eslóganes propagandistas como soltar machaconamente esa máxima de:

No vamos a dejar a nadie atrás.

Pero luego, la verdad de los hechos es que el colectivo de los autónomos está que trina porque, pese a las buenas palabras del jefe del Ejecutivo, lo cierto es que se quedan más tirados que una colilla.

Este vídeo, cortesía de la Plataforma TVE Libre, deja bien a las claras que Sánchez solo es capaz de quedarse en buenas palabras, en amagar, en jugar de farol (seguramente en lo que es más experto), pero cuando hay que hacer el gesto en la práctica y no de boquilla solamente, entonces ya desaparece del mapa como Houdini o envía a algún ministro a quemarse a lo bonzo.

El propio presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, deja bien claro que el Ejecutivo les ha dejado al socaire de una situación diabólica a la par que Sánchez promete lo que luego no cumple o como a su ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, le debe hacer mucha gracia lo de los ERTE y tener a millones de trabajadores en sus casas, empleados a los que, por arte de magia, no considera parados. De traca: