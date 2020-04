Roca (VOX) de un repaso a Margarita Robles (PSOE) por meter al ‘infame’ Iglesias en el CNI

Estamos en la peores manos en el peor momento posible».

Y tras escuchar con atención el discurso de un diputado de Vox que ha descrito de forma exhaustiva la situación de la Inteligencia de España ante la llegada al poder de Pablo Iglesias, queda mucho más claro.

El diputado de Vox, Carlos Hugo Roca Suárez, ha dado un repaso a la ministra de Defensa, Margarita Robles este miércoles 22 de abril de 2020 en la Sesión de Control en el Congreso de los Diputados.

Todo a cuenta de la falta de idoneidad de Pablo Iglesias para integrar la ‘Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia’, que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Qué el Gobierno haya blindado al vicepresidente Iglesias en el momento más trágico de nuestra democracia es simplemente miserable, propio del peor Gobierno posible», dijo el diputado refiriéndose a la reforma exprés de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002 en el real decreto-ley de «medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19», que entró en vigor a mediados de marzo con su publicación en el BOE.

Pero además de esto, explicó como afecta a la imagen de España esa burla Pedro Sánchez a las instituciones, por exponer a los secretos del Estado, de todos los socios europeos y del resto de países que comparten información susceptible con este Gobierno:

«No le parece paradójico que quien va acceder a los más altos secretos de Estado no se someta al análisis que efectúa el Centro Nacional de Inteligencia para comprobar el grado de lealtad, honradez y fiabilidad del candidato, mire, es que el señor Iglesias representa todo lo contrario».

El diputado por Almería ha recordado que la Oficina Nacional de Seguridad indica que toda persona que acceda a la información clasificada deberá cumplir con una habilitación personal de seguridad y valor.

Fernández-Roca ha insistido en que el vicepresidente Iglesias representa “todo lo contrario” y no cumpliría con los requisitos”:

Ante las críticas, la ministra de Defensa ha hecho una defensa férrea al vicepresidente del Gobierno:

“Lo que no es aceptable y menos en un diputado es que incumpla las normas parlamentarias. Usted viene a desprestigiar al vicepresidente del Gobierno. Aprenda un poquito. Todo lo relativo al CNI vaya al cauce parlamentario que debe. Fuera de ese cauce no me va a encontrar a mí”.