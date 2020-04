Inditex, el héroe inesperado de Pablo Iglesias: desde vestirle con Zara hasta traer el 50% del material sanitario utilizado contra el COVID-19

Pablo Iglesias se está tragando, amargamente, todas las palabras que dijo contra Amancio Ortega o el Grupo Inditex.

El vicepresidente segundo pasó de criticar al empresario gallego a utilizar la marca ‘Zara’ para acudir al Congreso de los Diputados. Así como se pudo observar en la Sesión de Control del pasado 22 de abril. Sin embargo, no sorprende el doble discurso del fundador de Podemos. Ya que también había dicho que nunca se mudaría de Vallecas y que no viviría como ‘casta’ en un chalet.

Al parecer, Amancio Ortega se ha convertido en un héroe inesperado para Pablo Iglesias y el resto de comunistas y socialistas que ferozmente le atacaban con cada donación que hacía al Sistema Nacional de Salud (SNS). ¿El motivo del cambio radical?, que Inditex les está ayudando para evitar que su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus sea aún más desastrosa de lo que ya está siendo.

Los contratos de compra del Ministerio de Sanidad desvelan que Inditex está sacándoles de las arenas movedizas de la improvisación socialista. En este sentido, el Grupo fundado por Amancio Ortega está siendo el encargado de traer a España casi el 50% del material sanitario que se está utilizando en la lucha contra el COVID-19.

La multinacional española ha sido la encargada de transportar enormes cargamentos de mascarillas, guantes, gafas, monos de protección y respiradores en los momentos más duros de la pandemia. Sin embargo, no se trata de una ayuda puntual o de una “limosna” [como suelen calificar los comunistas las ayudas de Amancio Ortega], sino de una labor que siguen realizando hasta la fecha.

Inditex, salva a Sánchez e Iglesias

La implicación de Inditex en la crisis del COVID-19 comenzó el 18 de marzo, cuando la empresa inició la fabricación de batas para los profesionales sanitarios y ponía su red logística y comercial en China a disposición del Ejecutivo y las comunidades autónomas.

A pesar de mantenerlo en secreto, los socialistas y comunistas se tomaron de la mano de Amancio Ortega como un naufrago a la orilla. En este sentido, el Gobierno ha usado los aviones de Inditex para importar mercancía de territorio chino por valor de 457,6 millones de euros, la mitad de lo gastado por Salvador Illa (932,3 millones de euros), según indica El Confidencial.

Los traslados han incluido lotes de mascarillas de protección respiratoria, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas desechables quirúrgicas y dispositivos de ventilación invasiva, y se concentraron a finales de marzo, en pleno pico de contagios.

Inditex se está encargando incluso de recoger el material en las fábricas chinas y trasladarlo a sus plantas de distribución. Desde allí, los productos despegan hacia España en los aviones del corredor logístico de la compañía. En la mayoría de los vuelos, la multinacional gallega ha hecho un hueco a los productos sanitarios, pero algunos han venido exclusivamente con los lotes del Ministerio de Sanidad. El principal aeropuerto de llegada está siendo Zaragoza. Desde ahí, se envía el material a las comunidades.

Montero, otra fan de Inditex

La mujer de Pablo Iglesias también ha sido descubierta en su admiración por Inditex. A pesar de que ha sido una de las grandes críticas contra el empresario español, en febrero de 2020 fue ‘pillada’.

La ministra de Igualdad publicó un vídeo en su cuenta de Instagram con una bolsa de la marca Stradivarius, perteneciente al grupo Inditex de Amancio Ortega. Para evitar que le llovieran las críticas, la comunista intentó tapar la marca con el ‘sticker’ de un corazón, pero un error permitió ver la compañía.

A pesar de que inicialmente no habría ninguna polémica por llevar una bolsa de la empresa, resulta irónico después de sus agresivos discursos contra el dueño del grupo textil y del rechazo con el que abordó las donaciones que el empresario realizó al sector sanitario.

Una de las jóvenes que aparecen junto a Montero en el vídeo ha contactado con OKDIARIO para asegurar que la bolsa que llevaba la ministra no era suya sino que se la entregó ella misma con un regalo en el interior. Además, afirma que dentro de la bolsa no se encontraba ninguna prenda de la marca perteneciente a Amancio Ortega, sino otro objeto que no tenía nada que ver. Sin embargo, la chaqueta de Pablo Iglesias apunta a que es una marca de consumo habitual en el lujoso chalet de Galapagar.