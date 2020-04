Manuel Castells reconoce ser el ministro más vago de todo el Gobierno: «Las competencias de política universitaria están transferidas»

Definitivamente esto tiene que ser karma.

Lo que está pagando España con este Gobierno de incapaces ya raya en lo absurdo, y lo peor es que nos viene a pillar con la crisis por la pandemia del coronavirus.

Este jueves 23 de abril de 2020, ha salido a hablar en rueda de prensa el ministro de Universidades, Manuel Castells. El alto cargo aportado por Podemos al Gobierno de coalición. El «experto» ya ha sido señalado por no hacer absolutamente nada durante todos estos días de cuarentena por el COVID-19, mientras cobra 74.858 euros anuales del bolsillo de los contribuyentes.

Era el único ministro que no había dado una rueda de prensa, y hoy demostró la razón, y es que no tuvo mejor idea que declarar que él y su ministerio son una simple muestra del despilfarro de este Ejecutivo socialcomunista:

«Siempre hemos dicho que es un Ministerio para las Universidades más que de las Universidades, por la sencilla razón de que en nuestro país las universidades son autónomos y que las competencias de política universitaria están transferidas a las comunidades autónomas», admitió el ministro Castells en la rueda de prensa.

Lo saben en el Palacio de la Moncloa

Hay que saber diferenciar al grupo de hombres y mujeres que acompañan este equipo seleccionado por Sánchez e Iglesias para gobernar, y hay que decir que no es lo mismo, por ejemplo, la ineptitud de Salvador Illa, que quizás intenta hacerlo bien pero que es un desastre y un despropósito, y otro caso diferente es la vagancia de Castells, aunque el resultado es el mismo.

Y no estamos descubriendo el agua tibia, ya en Moncloa conocen que a este señor no le gusta trabajar, por lo menos como ministro de Universidades. Hace apenas 48 horas se conoció que el equipo de Pedro Sánchez estaba hasta el gorro de la desidia de este «intelectual» podemita.

El ministro de Universidades Manuel Castells confirma que su Ministerio no sirve para nada 🤦‍♂️ Ya sabe Sánchez por dónde puede empezar a recortar pic.twitter.com/vTa9hMou3t — Toni Cantó 🖤🇪🇸 (@Tonicanto1) April 23, 2020

Según informó Ok Diario, fuentes cercanas al presidente, critican que «toda la inteligencia que tiene como experto no la pone al servicio de los españoles en el momento que más se necesita» y las mismas fuentes lamentan que el ministro se desaparece durante días, sin dejar rastro y que nadie sabe nada de él.

En Moncloa creen que la actitud de Castells debería ser radicalmente diferente durante la gestión de la pandemia. Recuerdan que «hay miles de universitarios que aún no saben cuál va a ser su futuro más inmediato», por lo cual esperaban otro tipo de actitud de este sociólo y economista que también es académico miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España.

Según destacó el periodista Joan Guirado, fue el pasado viernes 17 de abril de 2020 cuando se hartaron del podemita en el palacio presidencial, esto porque a media tarde, se anunció una comparecencia conjunta de los ministros de Educación, Ciencia y Universidades.

Pero este señor que, como dijimos antes, recibe casi 75.000 euros del erario público, no apareció, y minutos antes de que compareciesen Isabel Celaá, Pedro Duque y el propio Castells se informó a los medios que el responsable de Universidades no participaría de la misma, pero además, no se justificó su ausencia.