La OCDE reconoce la chapuza del Gobierno para colgarse la medalla en el ranking: “Se están sumando dos tipos de tests”

La propaganda, el problema de este Gobierno sigue siendo su obsesión por aparentar lo que todos saben que no es.

En esta oportunidad ha sido el ‘ranking’ de países que aplican más tests a su población ante el COVID-19 y que celebró el Gobierno de coalición por aparecer en el octavo lugar el pasado lunes 27 de abril.

«España está entre los 10 primeros países de la OCDE que más pruebas de COVID-19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica», celebraba Pedro Sánchez en su cuenta de Twittter.

España está entre los 10 primeros países de la @OECD que más pruebas de #COVID19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/wPBIS98hAE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2020

Este martes, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, concedió una entrevista al programa ‘Mas de uno’ de Carlos Alsina y dejó saber que en realidad España no está en el octavo lugar, que por no contar con estadísticas precisas, «se acumularon dos tipos de pruebas» y ahora «habrá que ajustar la cifra».

Las estadísticas que se tomaron para el resto de países en el estudio solo contabilizó las pruebas PCR, mientras que el dato publicado por nuestro país incluye también los test de anticuerpos, esa ha sido la chapuza del Gobierno, de la OCDE o de los dos, para que España apareciera en el top ten del ranking.

«Lo que hay que hacer desde el punto de vista estadístico es un pie de página que diga que en este caso se suman dos tipos de prueba», apuntó Gurría que sería la solución por el momento.

«No es un tema de ranking o de si ha habido manipulación. Se hizo todo muy rápido para tener cifras comparables. Como no había cifras de España, dio lugar al primer debate. Luego se agregó la cifra disponible», expresó el mexicano para explicar las razones de este error en el ranking.

Pero conociendo al periodista, Gurría iba a tener que explicar las razones de este error en la data detrás del ranking. «Pero usted publicó un tuit en el que celebraba ver a España en los primeros diez países, ahora con el ajuste sabemos que no estamos entre los diez sino en la posición decimoquinta», indagaba Alsina.

«Espero que efectivamente estén en los diez y si yo me base en esa serie estadística (me equivoqué), pues entonces insisto habría que ajustar la serie estadística… no está mal tener las cifras agregadas porque los dos tipos de pruebas son validos», se justificaba el secretario general de la OCDE.

La @OECD sitúa a España en el octavo puesto de los países con más test de #COVID19 realizados. Las Comunidades Autónomas han informado a @sanidadgob de la realización de un total de 1.345.560 pruebas pic.twitter.com/siXd2OocsO — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) April 27, 2020

El gobierno ahora culpa a la OCDE

Fernando Simón, se ha pronunciado este martes al respecto, y explicó que «España envió la información de los datos de análisis separado por PCR y por pruebas serológicas» y que la OCDE usó los datos suministrados por España «como consideró».

El Gobierno de Sánchez, como acostumbra a no asumir errores celebraba el octavo puesto, pero ahora que se conoce que en realidad no es así, dice que «la OCDE ha elaborado y publicado su propio gráfico con tests de diagnóstico conjunto, sin discriminar técnicas«, es decir, sin diferenciar entre pruebas PCR y test de anticuerpos.