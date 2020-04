María Ruiz (VOX) ‘rompe’ el mitin de Pablo Iglesias: «Hable de las personas mayores muriendo, que son su responsabilidad»

María Ruiz Solas ‘rompió’ en pedazos el mitin de Pablo Iglesias en la sesión de control del Congreso de los Diputados.

El vicepresidente segundo intentó convertir cada turno de palabra en una campaña política del Gobierno. Lejos de la autocrítica o de mostrar arrepentimiento por las miles de vidas que se perdieron por los errores gubernamentales, se limitó a atacar a la oposición y mirar por encima del hombro a todo el que no sea un ‘camarada’.

Una estrategia que voló por los aires con la intervención de la diputada de VOX, María Ruiz Solas.

“Qué tristeza escucharle, señor Pablo Iglesias. Primero se equivoca de diputada y después se equivoca de intervención. No le he oído hablar nada de los mayores, yo he venido a preguntarle, a rogarle, que haga algo por ellos. Que están muriendo en las residencias”, comenzó la diputada.

Ruiz Solas le echó en cara que “lanzó un mitin antiVOX que no venía a cuento”, cuando en realidad tendría que estar hablando de aspectos fundamentales para los españoles.

“Ustedes no le dieron importancia a este virus porque pensaban que era un virus que solo mataba a personas mayores. Esa es la realidad. Eso es lo duro de esta situación. No me hable de buitres, hábleme de personas mayores muriendo, que son su responsabilidad”, le criticó la diputada.

Con Pablo Iglesias visiblemente enfadado por las palabras de Ruiz Solas, la diputada sacó a la luz el ‘plan de Gobierno’:

“Su idea de progreso pasa por acabar con la familia, que tradicionalmente ha sido el lugar de socorro mutuo y donde los mayores ocupaban el lugar de mayor respeto, para que una vez eliminada sean ustedes los que se ocupen de los débiles, a los que después acaban descartando porque ocupan recursos que ustedes necesitan para otras cosas”, explicó.

Haciendo hincapié en las víctimas del COVID-19 en las residencias, la diputada dejó claro un duro mensaje que terminó por enfurecer a Pablo Iglesias:

“Nosotros no podemos ser cómplices con nuestro silencio de lo que ustedes están haciendo. Ni podemos, ni vamos a dejar de decir que eran su responsabilidad y que ustedes los han abandonado. Les pido, les ruego, que por favor no vuelvan ustedes jamás a esta cámara a hablar de muerte digna, no tienen autoridad política ni moral, nunca más».

Ofensas machistas de Iglesias

Pablo Iglesias explotó cuando logró volver a estar frente a los micrófonos. No dijo ni una sola palabra de los ancianos que fallecen en las residencias, pero dedicó cada segundo de su tiempo para increpar a la diputada de VOX.

Con una violencia verbal exagerada, Iglesias ha llamado «miserable» a María Ruiz por, según ha dicho, «usar la muerte para hacer política y por hablar de familias» y ha arremetido contra su formación por «no apoyar» en el Congreso «ni una sola de las medidas» puestas en marcha por su departamento dentro del estado de alarma.

El vicepresidente indicó que la diputada y su partido «representan el odio, la hipocresía y la miseria moral y les aseguro que España y nuestro pueblo se quitará de encima, por segunda vez en el siglo XX, la inmundicia que representan», ha enfatizado.

«Ni siquiera son fascistas, son parásitos», recalcó Iglesias.

A pesar de sus grandes palabras ‘antifascistas’, Pablo Iglesias olvidó un detalle: hablar de por qué, bajo su supervisión directa, se han registrado 25.000 ancianos contagiados en los centros y 15.000 fallecidos, lo que supone un 70% de las muertes durante la crisis sanitaria.