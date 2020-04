Rufián deja lívido a Sánchez con una amenaza que golpea directamente en la gobernabilidad de España

Sus fuertes no son ni la sutileza ni la paciencia.

Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso de los Diputados, ha dejado bien sentadas las bases este 29 de abril de 2020 de que cuando él quiera puede provocar la caída de Pedro Sánchez y hacer que España vuelva a estar sumida en otro período electoral.

El parlamentario de la izquierda catalana no se ha parado en barras a la hora de recordarle al presidente del Gobierno quién le puso ahí y quién puede retirarle su apoyo pasivo en cualquier momento.

Rufián, en un tono aspero, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez que prácticamente son siete semanas ya que se viven en España con el estado de alarma en vigor y que a las comunidades autónomas se las ha dejado descabezadas en cuestión de competencias:

Son ya 47 días de estado de alarma. Son ya 47 días sin competencias. Y sobre todo son ya 47 días sin diálogo. Sin consensuar. Sin coordinar. Enterándonos de las cosas por ruedas de prensa. Si nos hubieran llamado les habríamos dicho que no tiene ningún sentido poder irse a cortarse el pelo a una peluquería antes de poder ir a ver a tu madre. Que no tiene ningún sentido.

El parlamentario de ERC se malicia que el Ejecutivo estatal pretende hacer un desconfinamiento sui géneris en el que las autonomías, aunque a él lo que realmente le importa únicamente es Cataluña, queden relegadas a un segundo plano:

Que no tiene ningún sentido el criterio territorial por provincias. No tiene ningún sentido. A no ser que ustedes estén desconfinando patronalmente y confinando por competencias.