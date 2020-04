El ataque ‘macarra’ de la vicepresidenta Teresa Ribera a los hosteleros: «El que no se sienta cómodo, que no abra»

La vicepresidenta Teresa Ribera atacó a los hosteleros por criticar el plan de desescalada del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un tono ‘macarra’, la también ministra para la Transición Ecológica se encaró con los profesionales de la hostelería. “El que no se sienta cómodo, que no abra”, afirmó en un tono desafiante durante una entrevista en Radio Nacional.

La representante socialista recalcó que «no se impone nada a nadie», haciendo referencia al plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma. Un proyecto que ha generado una gran polémica tanto por su improvisación como por tener ‘lagunas’.

Los hosteleros han sido uno de los grupos más críticos con el plan del Gobierno. Para un importante grupo de ellos, no existe coherencia o seguridad en los requisitos establecidos para reabrir establecimientos como hoteles, cafeterías y restaurantes. Unas medidas que, además, varían según cada fase que sea implementada en la localidad.

A pesar de que las medidas se realizan para garantizar un retorno a la normalidad sin un repunte de contagios, la ministra considera que se tratan de “criterios orientativos”. Es decir, que les dota de una flexibilidad casi individual y subjetiva.

Teresa Ribera, quien conoce el impacto económico que está teniendo el COVID-19, optó por colocar a los profesionales de la hostelería entre la espada y la pared: “Si alguien cree que es mejor esperar, pues que espere».

En cuanto a la seguridad de los trabajadores, la vicepresidenta recordó que existe una ley de prevención de riesgos laborales y hay recomendaciones de distancia y de protección individual.

Según Ribera, los empresarios y trabajadores han ido entendiendo y discutiendo qué es lo mejor, del mismo modo que los ministros del ramo, junto con los sectores empresariales, por lo que la desescalada va a ser en realidad «a nivel de cada centro de trabajo donde se podrá precisar».

«La limitación de aforos es la ruina para el sector de la hostelería». Así de contundente fue José Luis Yzuel, presidente en la patronal Hostelería de España tras conocer el plan de desescalada anunciado por el Gobierno socialcomunista PSOE-Podemos.

«Estamos hablando de muchas pequeñas empresas que como mucho tenían liquidez para dos meses. El plan anunciado puede arrastrar al sector a la ruina y duplicar el número de establecimientos que no van a poder abrir».

La patronal había previsto incialmente el cierre del 15% de los locales, unos 40.000, pero esto significaría que habría un total de 80.000 que no volverían a abrir nunca más sus puertas.

El presidente de la patronal asegura que el sector siente «sorpresa e indignación» ante las medidas anunciadas.

«La apertura del 30% del aforo es inviable, no se puede abrir todo el local así, no da ni para pagar la luz», asegura. «Es una tomadura de pelo que hablen de desescalada sin haber comunicado ninguna de las medidas que les hemos pedido y en estas condiciones no vamos a abrir».