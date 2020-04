La ley del embudo: el Gobierno multa a Rajoy por su paseo pero calla con el choteo de Iglesias a su cuarentena

La Delegación del Gobierno de Madrid ya ha notificado una multa a Mariano Rajoy por saltarse «sin causa justificada» el confinamiento establecido tras la declaración del Estado de alarma.

La actuación administrativa para averiguar la existencia de esa posible infracción se inició tras la difusión de laSexta el pasado 14 de abril de 2020 de unas imágenes en las que el ex presidente de Gobierno va ataviado con zapatillas deportivas y chandal en los alrededores de su domicilio en Madrid.

La Delegación del Gobierno solicitó las imágenes grabadas por la televisión y ha determinado que la salida de Rajoy se produjo durante el confinamiento porque se ha comprobado que los coches que aparecen en la filmación, pertenecientes a los residentes de la zona, siguen estacionados en esos mismos lugares debido al confinamiento de sus propietarios.

Así, se pone de manifiesto otra vez la existencia de la ‘ley del embudo’, por la cual en alguna confrontación o disputa siempre se lleva el gato al agua el que más poder tiene, no el que más razón. Ni Delegación de Gobierno ni nadie ha hecho nada con Pablo Iglesias, que se ha saltado a la torera la cuarentena ‘autoimpuesta’ pese a que su pareja, con la que convive, ha dado varias veces positivo por coronavirus.

El paseo de Rajoy: ni exclusiva de LaSexta, ni investigación de Ferreras, ni análisis… una pasta a una agencia paparazzi

Más allá de la irresponsabilidad del ex dirigente del PP, que será debidamente multada, la cuestión aquí es el bombo mediático que laSexta otorgó al asunto con los miles de fallecidos y contagiados que ya había en aquel entonces.

Hay quién vio claro que desde la televisión que pilota Antonio García Ferreras lo que se intentó es desviar el foco de las pifias e irresponsabilidades del Gobierno de sus protegidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Sea como fuere, la pretendida ‘exclusiva’, no fue tal.

No seríamos nosotros ni nos llamaríamos Periodista Digital si no les comentáramos que detrás de la caminata de Rajoy, no hay una exclusiva de LaSexta, una concienzuda investigación de Ferreras , un reportaje de NewTrola o un análisis profundo.

Lo único que hay es una pasta gansa pagada a Lagencia Grosby, una agencia dedicada a fotografiar celebrities y personajes del mundo del corazón, que trabaja sobre todo con paparazzis freelance.

Los de Ferreras dicen que sólo han soltado 500 euros, pero es mentira, porque eso es lo que habitualmente cobrar GTREs y cualquier agencia de esa naturaleza, por un sólo minuto de filmación normal.

Las escenas de Rajoy haciendo deporte por las calles cercanas a su domicilio fueron ofrecidas, antes de acabar en LaSexta, a varias revistas del corazón y suplementos de periódicos, que rechazaron el material porque no es pareció adecuado centrarse en eso cuando España es record mundial de muertos por millón de habitantes o no llegaron a un acuerdo en el precio.

Las imágenes ofrecidas por laSexta del ex presidente del Gobierno no son resultado del trabajo de un equipo de reporteros del canal de Atresmedia.

Las fotos y el vídeo de Rajoy por la calle, con ropa deportiva y rompiendo el confinamiento, ni siquiera fueron encargadas a un colaborador externo.

Son sólo periodismo de ese, del que hablan tanto los de la ‘Brunete Pedrete’ mediática.