Pedro Sánchez: ni distingue un jamón ibérico de un serrano ni sabe situar en un mapa dónde están Almería y Cádiz

Pedro Sánchez afirmó que Almería y Cádiz son provincias limítrofes. Un desliz que llenó las redes sociales de ‘memes’ y planteó una duda: ¿fue un lapsus o un bulo geográfico?

En la rueda de prensa de este martes 28 de abril, el presidente del Gobierno se confundió en el turno de preguntas.

La periodista de Canal Sur Noticias, Carmen Torres, sólo le preguntó si los habitantes de una provincia que se encuentre en una fase superior a las de las provincias limítrofes podrían desplazarse por estas provincias. Sin embargo, la respuesta cambió por completo la organización geográfica de Andalucía. Al menos, en la mente de Pedro Sánchez.

“Efectivamente si por ejemplo…Almería y la provincia de Cádiz. Si usted vive en Almería y está en la fase dos y Cádiz está en la fase tres, pues lógicamente no podrá transitar de Almería a Cádiz a disfrutar de los servicios tan fantásticos que tienen en Cádiz ”, explicó Pedro Sánchez.

Las provincias limítrofes son aquellas que limitan unas con otras, por lo que es complicado que Almería y Cádiz puedan ser puestas como ejemplo de limítrofes, ya que entre ambas, se encuentran las provincias de Granada y Málaga.

Las redes sociales se han dado cuenta del error y las burlas no se han hecho de esperar, destacando el “patético nivel del Gobierno”.

Situación actual de Almería y Cádiz a 29/04/2020

PD: Perdón pero tenía que hacer esto… no me he podido resistir 😂😂🤣 pic.twitter.com/iYZche7XRh

— Khamul (Fº Javier) (@Khamulll) April 29, 2020