El censor gesto de Pedro Sánchez: clava una mirada a Batet para que silencie de una vez a un diputado de Ciudadanos

Pedro Sánchez intentó acallar a un diputado de la oposición.

En la sesión de control del 29 de abril, Edmundo Bal Frances mostró su preocupación por la falta de seriedad del plan de desconfinamiento presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una dura intervención del diputado de Ciudadanos que llevó a que casi lo censuren.

Las cámaras mostraron el instante cuando Pedro Sánchez mira hacia Meritxell Batet, la actual presidenta del Congreso y miembro del PSOE, para hacer un disimulado gesto que se interpreta como una petición de que corte la intervención de Edmundo Bal Frances.

Una acción que incendió las redes sociales y que reafirman las denuncias de estar ante un Gobierno que utiliza todos los métodos para censurar las voces y medios de comunicación críticos.

“Aquí Sánchez pidiendo a Batet que quite la palabra a la oposición. No es la primera vez que lo hace. El Congreso no es un escaparate electoral, es la sede de la soberanía nacional y tiene reglas democráticas. Por no hablar del ‘gestito’ condescendiente…”, denuncian en las redes.