La fiscal Consuelo Madrigal retrata a Sánchez por sus excesos antidemocráticos y señala a los medios de comunicación «vasallos»

«No hay plan B. El único plan es (la prórroga de) el estado de alarma». Ese es el titular que dejó Pedro Sánchez este fin de semana, en sus intentos de presionar a la oposición para que acuerden prorrogarlo 15 días más. En ese contexto, Pablo Casado valora no volver a apoyarlo el próximo miércoles 6 de mayo de 2020.

A raíz de ello, la ex fiscal del Estado Consuelo Madrigal escribe una tribuna de opinión en El Mundo donde retrata al presidente de gobierno por sus excesos antidemocráticos y a su vez deja señalados a los «medios de comunicación vasallos» que intentan imponer a la población el mensaje que conviene a Moncloa.

Madrigal, que fue fiscal general del Estado y en la actualidad es fiscal de Sala del Tribunal Supremo publica su texto bajo el título ‘La sociedad cautiva’.

En él, Madrigal denuncia «el ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta» «de un verdadero estado de excepción en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad».

Gran parte del texto del fiscal lo utiliza para hablar de los bulos y de los medios de comunicación «vasallos» y lanza un esclarecedor mensaje sobre su pérdida de papel de ‘vigilantes’ del poder:

(Estos medios) martillean la representación idealizada del heroísmo de los profesionales (esos que son enviados al trabajo sin condiciones ni protección) y los diversos formatos del mensaje, irisado y pueril, de que ‘resistiendo’, ‘todo acabará bien'». Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal.