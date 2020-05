La asombrosa celebración de la ministra Yolanda Díaz ante la inmensa cifra de parados: «Récord histórico»

Vaya ministra de Trabajo que tiene España.

Cada intervención de la ministra Yolanda Díaz es un nuevo despropósito, y aunque a ella le provoque risas, el asunto es muy serio, vamos a plantear los datos para evitar distracciones, según la información publicada este 5 de mayo de 2020 por los ministerios de Seguridad Social y Trabajo:

En el mes de abril más de 243.000 personas se han quedado sin empleo, lo que significa un aumento del paro en un 7,9% .

. Se trata de la segunda mayor crecida de toda la serie histórica que se inicio en 1996 (282.891 en total), y cifra récord en el mes de abril.

España alcanza los 3,8 millones de desempleados en plena crisis del COVID-19.

en plena crisis del COVID-19. En el último año (abril 2019 – abril2020) el desempleo acumula un aumento de 667.637 personas (+21,1%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la caída es de un 4%, hasta 18.396.362.

3.3 millones de personas están incluidas en expedientes de regulaciones temporales de empleo (ERTE).

Son datos que ponen los pelos de punta, que no se veían en España desde la crisis del 2009 y que llegan como consecuencia de no haber tomado medidas a tiempo ante la llegada del COVID-19. El exitoso y férreo confinamiento del cual alardea el Gobierno no es más que una medida tardía con graves efectos secundarios, desempleo y una caída abrupta de la economía.

Ante este lamentable escenario que aún no ve freno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha tenido mejor idea que celebrar en Twitter con un lamentable mensaje: «La cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha situado en 5.197.451, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas», todo un despropósito, seguro desde el ánimo de quien cobra su buen salario.

La indignación ante el mensaje ha sido tal que a la ministra le han llovido los palos, la diputada por Ciudadanos, Inés Arrimadas lamentó la celebración de la de Izquierda Unida: «Es un récord el número de españoles que están sin empleo, bien por haber perdido el puesto de trabajo o por haber sufrido un ERTE. Y no es para sacar pecho», sentenció.

«Guau!» 5.197451, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas»…Estarán orgullosos de semejante hazaña, aunque porque conformarse con 5 millones, cuando PODEMOS llegar a 6 ,7 ,8″, escribió un tuitero como respuesta a la ministra de Trabajo de Pedro Sánchez.

El pronostico de Daniel Lacalle

El pasado 31 de marzo, el economista Daniel Lacalle desvelaba el terrible escenario que le espera a España ante la lamentable gestión económica de Pedro Sánchez y su equipo socialcomunista.

Los datos que maneja el economista jefe de Tressis para este año son demoledores, la economía puede tener una caída de entre el 8 y el 10%, el paro llegará al 35% («y eso con cálculos benignos con los ERTEs»), mientras que el déficit público puede alcanzar el 20%.

En referencia a la caída de la economía, Lacalle ha afirmado que «va a ser muy difícil que se recupere al menos un 40% del PIB de España a los niveles previos de la crisis» por el COVID-19.

Y por si fuera poco, pesar de que algunos economistas preveían que tras el parón económico la recuperación sería inmediata y en forma V, el economista afirmó, en una entrevista publicado por El Mundo, que la economía quedará muy tocada: «Un escenario central en forma de ‘L’».

📑 La cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha situado en 5.197.451, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el @empleo_SEPE. Quiero agradecer su enorme esfuerzo para reconocer las prestaciones de las personas en ERTE. pic.twitter.com/IIuXYdSFGa — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 5, 2020

Efectivamente, es un récord el número de españoles que están sin empleo, bien por haber perdido el puesto de trabajo o por haber sufrido un ERTE. Y no es para sacar pecho, ministra. En vez de presumir, debería dedicar todos sus esfuerzos a salvar empleos. https://t.co/z3rHUU3b4s — Inés Arrimadas 🖤🇪🇸 (@InesArrimadas) May 5, 2020