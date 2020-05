El vídeo que inquieta a Sánchez: así pidió la moción de censura que ahora puede acabar con su Gobierno

Un vídeo está quitándole a Pedro Sánchez el sueño que Pablo Iglesias le dejó intacto.

El presidente de Gobierno estaría a las puertas de una moción de censura. Una respuesta a la nefasta gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus, así como al mal uso de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma para realizar polémicas decisiones como blindar a Pablo Iglesias en el CNI o engrosar a dedo las Administraciones Públicas.

Al líder del PSOE ahora le persiguen sus propias palabras. Aquellas que pronunció en el Congreso de los Diputados para justificar el carácter democrático de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El mismo principio constitucional que podrá llevarle a perder, de un día a otro, la presidencia de España.

“La constitución del Gobierno que se va a derivar como consecuencia de esta moción de censura es legítima, constitucional y es perfectamente legítima como consecuencia del artículo 112 de la Constitución española”, indicó Sánchez. Unos argumentos que retoman desde la oposición para, lejos de postergar el estado de alarma, exigir su salida del poder.

A pesar de que la información de que VOX y Partido Popular ya han acordado realizar una moción de censura no es verdadera, no deja de ser cierto que ambos partidos no están (hasta el momento de realizar esta nota) a favor de postergar el estado de alarma y darle más ‘poderes especiales’ a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Le decisión ha generado una gran tensión dentro del Gobierno, que ha movilizado toda su artillería para atacar al PP y presionarles para cambiar su decisión. Desde las amenazas del ministro José Luis Ábalos y Salvador Illa con el “caos en España”, al desfile de figuras de la extrema izquierda en laSexta para respaldar el estado de alarma. Entre los que destacó el propio José Luis Rodríguez Zapatero.

La moción de censura no es una carta que aún esté en la mesa, pero sí una fórmula que le está quitando el sueño a un PSOE y Podemos que se veían felizmente gobernando sin la oposición y sin rendir cuentas de sus actos.