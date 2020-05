‘Odio a Amancio’: el vídeo viral que ridiculiza a Podemos por sus ataques al fundador de Inditex

Amancio Ortega se está convirtiendo en la pesadilla de Podemos.

El fundador de Inditex no sólo ha demostrado ser más eficiente que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para combatir el COVID-19 y adquirir material sanitario, sino que también es la ‘musa’ de vídeos virales que ridiculizan a Podemos.

El último éxito en las redes sociales es: ‘Odio a Amancio’. Una tema musical que humilla al partido de Pablo Iglesias por atacar al fundador de Inditex y escudar sus errores tras las medidas populistas, como el ingreso mínimo vital.

La canción ‘Odio a Amancio’, compuesta por ‘Los Meconios’, acumula más de 107.000 visualizaciones desde el pasado 6 de mayo, día de su publicación.

‘Los Meconios’, una pareja de amigos famosos por escribir canciones en contra partidos de izquierda como Podemos o el PSOE, utilizó el ritmo de ‘Amo a Laura’, aquella parodia que fue tendencia hace unos años y que ridiculizaba a los pijos.

«Hagamos juntos una gran manifa» o «esperemos sentados a que nos den la paguita», son algunos de los versos de esta canción que ridiculiza el ingreso mínimo vital propuesto por el Gobierno e ideado por los líderes de Podemos.

«Odio a Amancio, me cago en todas sus donaciones. Odio a Amancio, me dan asco todos los ricachones. Voy a pedir una subvención, si alguien trabaja, no seré yo» es el estribillo de la canción.