Los ‘Catetos’ Iglesias y Rufián triplican la renta media de los vecinos que protestan en el barrio de Salamanca

El Gobierno Sánchez tiró de bulo para desprestigiar las protestas de barrio contra su nefasta gestión sanitaria del COVID-19.

Los representantes del PSOE y Podemos acusaron a los manifestantes de ser un pequeño grupo de “millonarios” y “pijos” del barrio madrileño de Salamanca.

Un bulo que se desmintió con la réplica de las protestas en localidades como Vallecas o Carabanchel. Así como en otras ciudades: Valladolid, Valencia, Córdoba, Logroño, Sevilla, Pamplona, Santander, Valencia, Toledo y Zaragoza.

Sin embargo, existe un dato aún más demoledor para el argumento ‘fake’ de la extrema izquierda: los ‘Catetos’ Pablo Iglesias y Gabriel Rufián triplican la renta media individual del barrio de Salamanca

Según los datos del INE que analiza el diario ‘ABC’, la renta media por persona en el barrio de Salamanca oscila entre los 18.685 y los 29.464 euros anuales. Una cifra que es tres y cuatro veces menos de lo que declaran el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Irónicamente, son ellos mismos quienes señalan a las ‘riquezas’ de los manifestantes que exigen la dimisión de un Gobierno que ha destacado por tener más errores que aciertos en la lucha contra el coronavirus.

Elevados ingresos

Al parecer, socialistas y comunistas no están dispuestos a predicar con el ejemplo. Sin embargo, buscan ocultar dicha realidad y confundir a los españoles.

Así se puede ver en las declaraciones de Irene Montero realizadas este 1 de abril de 2020 en Espejo Público, donde fingió estar a favor de una reducción salarial dentro de la política: “¿Cómo no me va a parecer una buena idea si nosotros lo hacemos de forma habitual y no solamente con una situación de emergencia?».

Sin embargo, la ministra de Igualdad obvió que su esposo Pablo Iglesias es justamente el propulsor de una reforma interna en Podemos que les permitirá eliminar el techo de los tres salarios mínimos y que, además, interpone un gran número de excusas para reducir las donaciones obligatorias (casualmente viéndose beneficiado por la mayoría de ellas). Además, en la entrevista convirtió su apoyo a una reducción de sueldo en una búsqueda de captar más recursos a través de los impuestos.

«También creo que es muy importante que recordemos que existe un mecanismo socialmente para que las personas que más tienen sean solidarias con las que menos tienen, y eso son los impuestos», afirmó. Un claro mensaje del interés que tienen por sacar del sector privado y de las grandes fortunas españolas los recursos que no están dispuestos a poner personalmente.

Otros ingresos en el chalet

Los beneficios que percibe Pablo Iglesias no se limitan a su sueldo de ‘casta’ que recibe como vicepresidente. Es importante recordar que se suman las dietas e indemnizaciones propias de su cargo, según lo establecido en el propio reglamente del Congreso. En este sentido, a su salario de 77.991,72 euros al año hay que sumar otros 879,29 euros al mes en concepto de manutención, alojamiento y desplazamientos.

Lejos de ser los únicos ingresos de un “austero” Pablo Iglesias, el exasesor del chavismo también recibe el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras publicadas. Una cantidad a la que, antes de aceptar la vicepresidencia segunda, también se sumaban los que recibía por protagonizar los programas ‘Fort Apache’ y ‘Otra Vuelta de Tuerka’, dos proyectos a los que tuvo que renunciar para cumplir con el artículo 98 de la Constitución, donde se regulan las incompatibilidades de los miembros del gobierno.

La salida de la televisión ha supuesto un ‘palo’ para la fianzas de Iglesias, quien en una de sus últimas declaraciones de bienes y rentas desvelaba que sus ingresos como presentador y escritor ascendieron a 41.211 euros netos en el último ejercicio presentado (otros 3.434 euros al mes).

Lejos de renunciar al lujo que ofrece el poder político, Pablo Iglesias está anhelando que se pueda controlar la crisis por el coronavirus y celebrar cuanto antes el congreso de su partido, donde eliminará las trabas económicas a su enriquecimiento y, al mejor estilo bolivariana, destruirá la traba democrática que le impedía seguir en la cabeza de Podemos a favor de una alternancia política.

Sin embargo, no solo los políticos de la izquierda disfrutan de un poder adquisitivo mucho más alto al que reprochan a sus ciudadanos, sino que también ocurre con sus familias.

El padre ‘pijo’ de Echenique

Pablo Echenique está muy enfadado con las manifestaciones que, diariamente, siguen creciendo en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Irónicamente, el portavoz de Unidas Podemos acusa a sus participantes de ser unos “pijos pudientes”, como si fuera un grupo social ajeno o distante a su modelo de vida. Algo que no es así, ya que es un modelo que tiene dentro de su propio hogar.

Como veo que hay erratas en algunos titulares:

Escrache: Concentración de gente humilde a la que le han quitado la casa y dejado en la ruina una panda de ladrones de cuello blanco.

Lo de anoche: Concentración de pijos pudientes y maleducados y algún que otro simpático neonazi.

— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 19, 2020

Su padre, Enrique Fermín Echenique Grande, facturó 1.072.602,35 euros a través de la empresa Enrique Echenique y Asociados SL entre los años 2009 y 2013, cuando España pasaba por la crisis económica, según publica OKDiario.

Unos ingresos que le sitúa más en el nivel de los denominados, por Podemos y el PSOE, como ‘pijos’ o ‘Cayetanos’, que en la humilde clase obrera de la que presumen formar parte.

Sus ingresos millonarios no son la única demostración del gusto por el capitalismo y todos sus lujos.

Es importante recordar que el padre de Echenique saltó a la fama la semana pasada, tras aparecer unas imágenes en las que se le veía jugar al golf en el exclusivo Club La Peñaza de Zaragoza.

¿Será con sus palos de golf con los que supuestamente se golpean a las ‘Thermomix’ en las caceroladas del barrio madrileño de Salamanca?