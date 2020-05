La mentira gigantesca de Pedro Sánchez que revienta las redes: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces»

Será necesario algún doctor para que le diagnostique el padecimiento. Las mentiras de Pedro Sánchez son tantas y tan gruesas que a los españoles ya no les asombra.

El nuevo pacto del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu ha generado una revolución en las redes sociales, cientos de miles de mensajes no salen del asombro por el hecho de que el Gobierno de España haya decidido derogar «de manera íntegra» la reforma laboral de 2012 con el apoyo de la izquierda radical.

En este sentido, un vídeo en especial ha tenido muy buen recibimiento y ha sido muy compartido. En una entrevista en Navarra TV el apodado «presidente Pinocho» o «Pinocho Sánchez» mostró su enfado cuando le preguntaron por un pacto con los ‘bilduetarras’:

«Pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez.«, destacó.