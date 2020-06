Marlaska niega haber fulminado a Pérez de los Cobos y ‘torpedea’ a los suyos: «Yo no lo he cesado, fue el secretario de Estado»

El cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, tiene contra las cuerdas a Fernando Grande-Marlaska, tanto, que una nueva versión de los hechos ha salido a la luz cortesía del propio ministro de Interior.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, donde se ha llevado a cabo este martes 3 de junio la sesión de control, el exjuez ha decidido intentar librarse de culpas, torpedeando a su secretario de Estado.

Ahora resulta que ha sido Rafael Pérez Ruiz el culpable del cese de quien fue responsable de la Comandancia de Madrid, pero para que no cargara solo con todo el asunto también ha dicho esto fue «a petición de la directora de la Guardia Civil«, María Gámez.

Un nuevo argumento que parece más bien otro cuento de ficción de los que tanto le gustan a Iván Redondo.

Las palabras de Grande-Marlaska llegaban como respuesta a la intervención de Edmundo Bal, el portavoz de Ciudadanos lo había acusado de ser «déspota y mentiroso». Y también le preguntó: «¿Tiene suficiente dignidad como para presentar su dimisión?».

Fue en ese momento cuando llegó la respuesta del ministro: «No voy a dimitir porque como he dicho y repetiré, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo mi equipo, yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil».

Y allí si pasaba a repetir la excusa de la «remodelación de los equipos» para intentar deslindarse de lo que dice el informe que fue sacado a la luz el pasado martes por ‘El Confidencial’, donde quedó por escrito el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos ocurrió por la investigación que realizada acerca del 8 de marzo.

«Por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento», el documento estaba firmado por María Gámez Gámez, directora de Guardia Civil.

La respuesta anticipada de Carlos Herrera

Carlos Herrera, a tempranas horas de este 3 de junio de 2020 aprovechó para explicar a los españoles lo que pueden esperar del ministro de Interior del Gobierno socialcomunista ante el escándalo que deberá ser finalmente aclarado por la propia justicia: