El show rocambolesco de Salvador Illa por su reunión con los futbolistas: «Lo decidí por el botellón de Tomelloso, ¡cuidado!»

Ya no se podrá decir más nunca que no corre sangre por las venas de Salvador Illa.

El ministro ha dado un giro de 180 grados este jueves 4 junio de 2020. Su comparecencia en el Congreso de los Diputados ha sido toda una obra artística del nivel de la Gran Vía, la Avenida Paralel o incluso de Broadway.

El titular de la cartera de Sanidad ha demostrado sus dotes artísticos cuando le toco responder por su reunión con algunos capitanes del fútbol español, la misma a la que decidieron no asistir Sergio Ramos y Lionel Messi.

Con ademanes peculiares, y hasta quitándose las gafas, el catalán explicó que decidió llevara a cabo la reunión porque los jugadores «Son un referente social y pueden inculcar responsabilidad a la ciudadanía», pero la causa por la cual aceptó esa oferta, que según él tenía tiempo sobre la mesa fue más sorprendente.

«Lo decidí después de ver las imágenes del botellón de Tomelloso. Pensé que era bueno que referentes sociales salieran a decir: ¡cuidado!, porque me preocupa Tomelloso… No puede ser que 700 personas, no puede ser… Con los muertos que hemos tenido», explicaba Illa al tiempo en el que movía sus brazos y hacía todo tipo de gestos.

«Ese día decidí reunirme con todos los referentes sociales que pueda para que digan que esto no ha sido una broma. Los líderes sociales son los que son. El héroe que yo tengo en la cabeza es el que recibe el premio Princesa de Asturias de la Concordia, los sanitarios, pero a quien escucha la gente joven es a quien escucha. Y ese día fue cuando decidí reunirme con ellos».

La reunión, que ocurrió el pasado martes, según explicaron en el programa ‘El Transistor’ de Onda Cero, fue planeada desde la Moncloa, y en ella estuvieron Gerard Piqué, del FC Barcelona; Dani Carvajal, del Real Madrid; Asier Illarramendi, de la Real Sociedad; y Koke, por el Atlético de Madrid.

Ya es conocido que Antonio Banderas está muy atento a los ceses en la ‘soviet’ TVE, pues que el actor malagueño esté atento y no le pierda la pista a este gran talento de interpretación que ha parido Iván Redondo, si queda como agente libre en la Moncloa, a Illa le lloverán ofertas.