El antológico minuto de un redactor de Eduardo Inda que deja descolocado a Pedro Sánchez

El recital de zascas se ha tenido que escuchar hasta en Sebastopol.

Joan Guirado, redactor de Okdiario, ha amargado a Pedro Sánchez su posterior almuerzo con una pregunta que ha sido el resumen perfecto a lo que ha supuesto el estado de alarma.

Después de la filípica de 30 minutos del presidente del Gobierno en su ya tradicional ‘Alo Presidente‘ reconvertido en ‘Tele Propaganda‘, se daba paso a las preguntas de los periodistas que habían sido ‘afortunados’ en el sorteo para tomar parte en la rueda de prensa.

Y Sánchez, como siempre, encantado de recibir cuestiones cómodas hasta que llegó el turno del reportero del digital de Eduardo Inda que no se guardó nada en el tintero.

En un magistral minuto, Guirado le expuso todos los errores cometidos por la administración de Pedro Sánchez y le hacía una pregunta esencial, si a tenor de todo lo enumerado, alguien pensaba dimitir en el seno del Ejecutivo:

Le quería preguntar también que ya hemos dejado atrás la parte sanitaria de la pandemia, lo más duro, según palabras suyas, volviendo a la política, se ha menospreciado la pandemia, hemos sido el país con más sanitarios afectados por la falta de protección, algunos ministros se han saltado la cuarentena, se ha usado el decreto de alarma para colocar al vicepresidente Iglesias en la Comisión del CNI , se han contado los datos de fallecidos que según otros datos estadísticos aparecen miles más que los que hay en los registros civiles, no se han hecho públicos aún los que han fallecido en las residencias.

Y añadía más palos a la gestión presidencial y de todo su Ejecutivo:

Se ha comprometido usted hasta 20 veces de que no pactaría con Bildu y ha pactado, hay miles de personas que todavía no han cobrado el ERTE desde marzo, se le ha ocultado información a la ciudadanía, no se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta que existe contra el delegado del Gobierno en Madrid, se ha creado la mayor crisis en el seno de la Guardia Civil… ¿por alguno de estos motivos usted o alguien de su Gobierno cree que debe dimitir?