La inaudita excusa de Fernando Simón para acallar las críticas de la prensa mundial: «Es por un exceso de transparencia»

La prensa internacional condena, sin excepciones, la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los reproches por el cúmulo de errores, contradicciones, falta de transparencia y de credibilidad proviene de medios tan reconocidos como The New York Times, The Guardian, CNN, Le Monde, Bild, Der Spiegel, La Repubblica, entre otros tantos.

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, intentó poner una inaudita excusa para calmar las críticas de los medios internacionales.

El ‘experto’, en concreto, afirmó a la prensa mundial que:

“Sí que es verdad que por un exceso de transparencia hemos preferido no hacer desaparecer datos de los informes, pero lo cierto es que por ambos lados es complicado, porque los eliminamos o los damos con mala calidad…cualquier alternativa generaría situaciones difíciles de explicar”.

En este sentido, agregó que “en España hubo el 11 de mayo una modificación en el sistema de vigilancia porque se buscaba una detección precoz y capacidad de respuesta rápida. Ese proceso tardó 15 días en establecerse y llevamos una semanas con un alto nivel de calidad”.

“Sin embargo, desde el 11 de mayo hacia atrás, para garantizar la calidad de los datos nuevos, los datos antiguos se ha tardado más en completar (tales como fecha de fallecimientos, ingresos en UCI…) y esto genera distorsión en el caso de los fallecidos que generaron síntomas antes del 11 de mayo”, sentenció.

Las duras críticas al Gobierno PSOE-Podemos

El diario que más recientemente se sumó a las olas de críticas al Gobierno del PSOE y Podemos fue el diario británico Financial Times.

El diario tildó de “sinsentido” a los “datos defectuosos» de fallecidos por el coronavirus que ofrece el Gobierno y de los que insólitamente presume Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Los medios internacionales no están ‘comprando’ la imagen que Pedro Sánchez quiere vender y que no se ajusta a la realidad.

Es importante recordar que durante el debate para la sexta y última prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez volvió a presumir de gestión de la crisis sanitaria: «Asumimos uno de los confinamientos más estrictos de Europa y Occidente; el más estricto».

Sin embargo, el líder socialista olvida algunos aspectos fundamentales en los que están haciendo énfasis los medios nacionales e internacionales.

En este sentido, no se critica la falta de severidad del confinamiento, sino el «retraso en la reacción» ante lo que consideran una «tragedia previsible».

A lo que se suma la evidente «opacidad» del Gobierno, «el drama de las residencias de mayores» que está en manos del vicepresidente Pablo Iglesias o la «elevadísima tasa de contagios entre los sanitarios» por la incapacidad de dotarles de material de protección.

Mientras el PSOE y Podemos intentan presumir de sus ‘éxitos’, los principales diarios de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Uruguay ofrecen argumentos más que suficientes para desmontar el discurso triunfalista de los socialistas y comunistas.

‘New York Times’

El diario norteamericano The New York Times, uno de los más longevos y leídos del mundo. En la portada digital del 7 de abril, publicó un reportaje titulado ‘La crisis del coronavirus en España se aceleró por falta de atención a las advertencias’.

En el texto, el periódico progresista estadounidense criticaba que la epidemia española se hubiese convertido en un «doloroso ejemplo» de cómo existía la tendencia entre algunos gobiernos a «ignorar las experiencias de países donde el virus ya ha atacado».

En el texto, explican que las autoridades españolas «trataron inicialmente el virus como una amenaza externa, en lugar de considerar que su país podría ser el próximo en caer».

‘The Guardian’

El mismo día que The New York Times publicaba el artículo, The Guardian publicaba un texto titulado ‘¿Cómo dio España una respuesta tan equivocada al coronavirus?’.

El diario británico, con una línea editorial de centro-izquierda, subrayaba cómo Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, todos ellos países fronterizos con Italia, foco de propagación en Europa, lo llevaban «mucho mejor».

«El 8 de marzo, justo una semana antes de que el país fuese cerrado, tuvieron lugar eventos deportivos, congresos de partidos políticos y manifestaciones masivas para celebrar el Día Internacional de la Mujer», resalta el artículo.

El corresponsal de The Guardian añadía que el Gobierno español «reaccionó tarde y torpemente». Y sentenciaba: «Al país le faltaba equipamiento básico», en referencia a respiradores o ropa protectora para los sanitarios.

‘CNN’

El pasado 28 de abril Pedro Sánchez alardeó de que España era el quinto país que más test ha realizado en todo el mundo y citó un informe de la Universidad Johns Hopkins.

A pesar de que el líder del PSOE intentó con un ‘bulo’ tapar el tropezón que registró en la OCDE (donde ofreció datos manipulados para situarse entre los principales países que realizaban test diagnósticos), la CNN lo dejó en evidencia.

Una periodista de la CNN preguntó al presidente por el estudio, concretamente, dónde podía consultarse. «Los números están ahí», se limitó a responder Sánchez.

Esto provoco que el medio estadounidense publicara un artículo titulado: ‘El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que los rankings de la Universidad Johns Hopkins mostraron que España era la quinta en el mundo en tasas de evaluación. Pero esas clasificaciones internacionales parecen no existir’.

«No hemos podido localizar el informe», respondieron desde la Universidad Johns Hopkins a la petición de la CNN.

‘Financial Times’

El británico ‘Financial Times’ puso la lupa en las cifras de contagios y fallecimientos que anuncia el ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

Unos datos que tildó de “sinsentido” en el artículo ‘Datos defectuosos arrojan nubes sobre la estrategia de bloqueo de España’.

El análisis se transforma en el último varapalo internacional a la nefasta gestión sanitaria del Gobierno del PSOE y Podemos.

El artículo, firmado por Daniel Dombey y John Burn-Murdoc, apunta a que “los números erráticos crean incertidumbres para los responsables políticos y el público”.

No en vano, el Gobierno insiste en admitir menos de 28.000 fallecimientos por el COVID-19, cuando otras fuentes apuntan a que el número real superaría las 40.000 víctimas.

Los autores mostraron su dura indignación ante las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que “hoy tenemos 0 fallecidos en España como consecuencia del COVID-19, es un éxito de todos”.

Una afirmación que desmintió John Burn-Murdoc en Twitter: “Lamentablemente, es un sinsentido”.

Para destacar los ‘bulos’ del PSOE y Podemos, el ‘Financial Times’ recordó al presidente que el mismo día en el que el Ministerio de Sanidad informó de que se habían registrado 0 fallecidos, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha informaron de, al menos, 17 muertes.

Los autores denunciaron que “esta semana, España informó lo que debería haber sido motivo de grandes celebraciones: según las estadísticas oficiales de coronavirus, no hubo nuevas muertes en las 48 horas hasta el mediodía del martes. Sin embargo, el mismo día, al menos dos regiones, Madrid y Castilla-La Mancha, informaron 17 muertes por el virus entre ellas. El ministerio de salud insistió en que no había sido informado de ninguna muerte que haya tenido lugar en las últimas 24 horas”.

Los periodistas anglosajones atribuyen la manipulación de los datos a una campaña de marketing.