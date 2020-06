Iglesias quiere acabar con los molestos informes de la Guardia Civil y para ello reconoce que planea «desmilitarizarla»

«Como líder de Unidas Podemos estoy a favor de desmilitarizar la Guardia Civil, como vicepresidente tengo que ser prudente». Otra nueva y polémica afirmación de Pablo Iglesias, esta vez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este 9 de junio de 2020, donde reconoce que el cargo le limita para llevar a cabo sus medidas radicales y rupturistas.

Pero lo ha hecho desde La Moncloa, sede de la presidencia de Gobierno. Allí, preguntado por si seguiría insistiendo en la desmilitarización de la GC, comentaba lo siguiente:

Si respondiera como líder de mi partido me gustaría que se puedan reunir, manifestarse y sindicarse como, de hecho reivindican muchas asociaciones. Me parecería muy bien. Pero como vicepresidente, soy prudente porque competencialmente no me corresponde