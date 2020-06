La ‘nueva normalidad’ del Gobierno Sánchez: Sancionada una patriota con 600 euros por pasar tres veces por el casoplón de Iglesias con la bandera de España

Surrealista, dantesco, tétrico, esperpéntico, censor, bolivariano, totalitario…

La lista de epítetos con la que se puede definir a la decisión de multar a una ciudadana por pasar por delante del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar con la bandera de España resulta casi infinita.

Pero esta es la ‘nueva normalidad’ que pretende implantar el Gobierno Sánchez, la de cercenar como sea la libertad de expresión de los españoles y forzarles a comulgar con el catecismo socialcomunista.

Laura Watcher, que así se llama la afectada por esta tan arbitraria como injusta medida de tener que aflojar 600 euros del ala (aunque todo hace indicar que la sanción será retirada en cuanto se recurra la misma) por un gesto que a nadie puede molestar, salvo que sea la alergia a los símbolos patrios que siempre ha confesado tener el líder de Unidas Podemos, no sale de su asombro.

Y es que, además, ella no tomaba parte de las concentraciones ante el chalet de la pareja podemita, sino que acudía a la parroquia de San Antonio de La Navata y simplemente, al ver tanta gente protestando frente a la vivienda de Iglesias optó por acercarse. ¿Su error, si así puede definirse? Llevar una bandera de España.

En declaraciones al diario La Razón este 13 de junio de 2020 comenta que se quedó en shock cuando recibió la notificación de la Guardia Civil:

Me parece de locos, en la vida me había ocurrido esto. En las observaciones detalla que se me ha multado por pasear tres veces por el lugar de la denuncia en un periodo corto de tiempo, llevando reivindicaciones en la vestimenta. ¿Qué tipo de delito he cometido? Claro que llevaba una bandera de España, pero eso no puede suponer un castigo. Si no recuerdo mal, la libertad de expresión sigue existiendo en nuestro país pese a que muchos quieran silenciarnos.

Laura insiste que aquello no se trataba de ninguna manifestación ni convocatoria organizada, sino de una protesta espontánea, al estilo de las que a lo largo del confinamiento se han producido, por ejemplo, en Núñez de Balboa. Los participantes en estas protestas nunca fueron amonestados y, por eso, esta madrileña no entiende el porqué de su sanción.

Todavía no sé la cuantía exacta, porque tras la sanción es la Administración la que debe comunicarlo, pero al parecer son 600 euros. Aun así, uno de los guardias civiles que estaba allí se me acercó y, como me vio alterada, me dijo que no me preocupara, que al final esto quedaría en nada y no tendría que pagar ninguna multa.