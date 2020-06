Illa se quejó del exjefe de Riesgos Labores de la Policía por hacer su trabajo mejor que él y Marlaska le fulminó

«En el informe de mi cese figura el blanco el motivo».

El exjefe de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, ha dado un paso al frente y ha desvelado cómo se produjo su destitución, lo que vuelve a situar al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska en el punto de mira.

En una entrevista con Carlos Alsina en ‘Más de uno’, Nieto ha contado que el pasado 13 de marzo de 2020, un día antes de que Pedro Sánchez activara el estado de alarma, le comunicaron su cese por la «filtración de un documento que no había sido firmado por el director general de la Policía» aunque luego el informe aparece en blanco.

Todo comenzó en enero. El exjefe de Riesgos Laborales de la Policía creó el documento que difundió entre los agentes a raíz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. «Creí oportuno difundirlo para tomar las medidas de precaución», explica.

Una manera de actuar que, tal y como recordaba el propio Alsina en la entrevista, desmontaba la teoría del ‘nadie lo pudo ver venir’ a la que se acogen el Gobierno y sus palmeros mediáticos a la hora de eludir su responsabilidad en la gestión de la pandemia.

Malestar en el Ministerio de Sanidad

Como el 25 de enero se empezó, tras sus indicaciones, a buscar guantes y mascarillas para distribuirlos entre los agentes, «ese mismo día por la tarde» le llegó una queja del Ministerio de Sanidad «protestando porque se había adelantado a difundir el documento antes de que ellos decretasen el estado de alarma y estaban molestos».

«Sanidad quería que quitásemos las mascarillas a los policías»

Nieto se acaba de jubilar. Este 14 de junio de 2020 daba una entrevista en El Confidencial, en una nota donde se informa del agradecimiento que hay en el seno de la Policía a su labor de prevención de los contagios.

Quería haberme despedido de la policía de otra manera. Le he dedicado toda mi vida. No me merezco salir por la puerta de atrás, sobre todo de una forma tan injusta.

En la conversación, habla de cómo se produjeron las tiranteces con el ministerio cuyo titular es Salvador Illa:

En una reunión que se celebró en el Ministerio de Interior con Sanidad, la número dos de Fernando Simón me dice que las medidas que estábamos imponiendo en la Policía no son las adecuadas y despiertan alarma social. Me comenta que eso de que los policías lleven mascarillas en aeropuertos no está bien visto. Nos sugiere que eliminemos la orden y que les quitemos las mascarillas. Me negué. Le dije que en mi opinión estábamos haciendo lo adecuado

A la hora de afrontar la cuestión de si Sanidad está detrás de su cese al frente de los Riesgos Laborales, se muestra prudente:

Sanidad se quejó de mis actuaciones. Varias veces. Desconozco si Salvador Illa o su equipo pidieron mi cabeza. De lo que me he enterado recientemente es que mi superior inmediato, el comisario Guillermo Blázquez, reconoció que no quería problemas con el Ministerio. Probablemente Sanidad pidió mi cese, porque pasaron pocos días desde la reunión con la número dos de Fernando Simón hasta que me destituyeron. Yo era una persona molesta para Sanidad. Estaba dando órdenes a los policías diferentes a las del Ministerio de Sanidad.

Apoyo a Pérez de los Cobos y críticas a Marlaska

Sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice lo siguiente: