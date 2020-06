¡Nos toman por imbéciles! El Gobierno traduce su silencio de 12 días con la cifra de muertos por coronavirus en un total de 28.313

El Gobierno ha mantenido paralizada durante 12 días la cifra de fallecidos por coronavirus contabilizando un total de 27.136 muertos. Sin embargo, este 19 de junio de 2020, esta cifra ha aumentado a 28.313, lo que supone 1.177 más que los comunicados a 18 de junio.

«Se congelaron las cifras debido al cambio en en el sistema de vigilancia y la necesidad de actualizar los datos de todos los casos registrados durante el pico de la pandemia, cuando no había tiempo para rellenar todas las fichas», ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

🛑 Tras la actualización del Ministerio, las cifras oficiales en España quedan así, Fallecidos confirmados con PCR por coronavirus: 28.313 Exceso de mortalidad respecto a la media de años anteriores: 43.262 — Principia Marsupia (@pmarsupia) June 19, 2020

El Ejecutivo se ha visto obligado a proporcionar este dato después de la avalancha de críticas que ha recibido al no dar esta información. Por otro lado, Sanidad ha anunciado que no darán la cifra de muertos en residencias de ancianos «al no tenerla».

El Gobierno ha anunciado que desde el 11 de mayo se han producido 34 brotes de coronavirus en España pero que actualmente se encuentran activos nueve y todos están controlados.

Las regiones también presentan cifras diferentes a las que publica a diario Sanidad. Si se suman los totales de todas las autonomías se puede comprobar que la cifra de fallecidos es superior a 40.000. Algo que Fernando Simón ha excusado alegando la «diferencia de criterios entre las administraciones locales y el Gobierno Central».