La Comunidad de Madrid estalla contra el bodrio de plan del Gobierno en la apertura del turismo: «Es una broma»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a tener un encontronazo con el Gobierno central y su plan para el aeropuerto de Barajas con la reactivación del turismo.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado ha afirmado que los controles sanitarios son «absolutamente insuficientes». Las nuevas directrices se basan en rellenar un formulario; tomar la temperatura, cuando más del 40% de las personas con COVID-19 no tienen fiebre ni síntomas y la inspección visual. Algo que Aguado ha calificado de «broma».

Hoy abre el Aeropuerto de Barajas con controles sanitarios absolutamente insuficientes: 📍Rellenar un formulario 🤷‍♂️

📍Toma de temperatura (>40% de las personas con #COVID19 no tienen fiebre ni síntomas)

📍Inspección visual (por si llevas el coronavirus en la frente) Una broma. — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) June 21, 2020

«Creemos que hay que reactivar la economía pero no hacerlo a cualquier precio. Desde luego, no hacerlo volviendo a cometer los mismos errores que hace cuatro meses. Y si el aeropuerto de Barajas fue el principal foco de entrada del virus en España, pues no hagamos lo mismo que hace cuatro meses, pongamos en marcha controles, pero controles efectivos», ha manifestado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Onda Cero.

Aguado ha indicado que a partir del 1 de julio, según ha dicho el presidente del Gobierno, «se abren las fronteras a todo el mundo, y hay países donde ahora mismo están atravesando lo peor de la pandemia, países como Brasil, como Perú, incluso el propio EEUU».

Los ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, visitaron el pasado sábado el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la «nueva normalidad con mascarilla» que se estrenó a partir de entonces.

Hoy, junto al ministro de @sanidadgob, @salvadorilla, visitamos el Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-Barajas para supervisar las medidas de seguridad para la prevención del #COVID19. Desde el Gobierno estamos aplicando las directrices de la #UE. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/tzkYyoqLUD — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 20, 2020

⚪ Las medidas de control sanitario incluyen toma de temperatura, inspección visual y datos de localización. A partir del 1 de julio, se abrirán algunas fronteras a terceros países en coordinación con la #UE y desde mañana se reforzará la plantilla de @SanidadGob. pic.twitter.com/2iVF6j1Baq — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 20, 2020

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el ministro Salvador Illa han asegurado que los controles que se han establecido en el aeropuerto de Barajas y en el resto de aeropuertos españoles cumplen con las normativas europeas y provocan que la llegada de turistas al país se haga en condiciones de seguridad.