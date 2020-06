Illa y Ábalos ‘permiten’ que cuatro aeropuertos turísticos españoles sean el coladero del coronavirus

Es para echarse a temblar, aunque con ministros de la talla de Salvador Illa (Sanidad) y José Luis Ábalos (Transportes) no es de extrañar.

Y no es que queramos darle pistas a aquellos que deseen venir a España y que, albergando serias sospechas de poder tener el coronavirus, intenten evitar los controles que se hacen antes de poder disfrutar de las bondades de nuestro país.

Pero lo cierto es que dentro de nuestro territorio existen ahora mismo cuatro aeropuertos en los que la falta de controles es absoluta, una verdadera invitación a que cualquier contagiado o posible infectado tenga luz verde para entrar en España sin mayores complicaciones.

Y nada se hubiera sabido de no ser por esta entrevista que la máxima responsable de los médicos de Sanidad Exterior en España, María del Mar Faraco, concede este 26 de junio de 2020 en el diario El Mundo.

Todo surge a raíz de los controles hechos en Barajas. A juicio de esta experta sanitaria, la tan cacareada medida desde el Gobierno de España de los controles visuales es prácticamente estéril:

El control visual no sirve para nada en esta enfermedad, no hay manifestaciones físicas que la distingan de forma única. ¿Cómo sé que una persona en la fila está infectada? El ojo clínico no funciona, ni para un médico entrenado, aún menos para los técnicos recién formados para ello. Es que el control visual, repito, en esta infección es bastante complicado. En un momento dado, puedes ver a alguien toser en la fila o que tenga pinta de enfermo. Pero puede ser coronavirus u otra cosa. Es muy puntual.