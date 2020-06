Las víctimas del terrorismo plantan al Gobierno Sánchez en el Congreso por sus apaños con los herederos de los asesinos de ETA

Ni el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que no ha acudido nunca desde que en 2010 se instauró este homenaje bajo el Gobierno Zapatero, ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ni tampoco la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) asistirán al acto.

La novedad está en la ausencia de la AVT, que por vez primera se desmarca debido al «protagonismo político y reconocimiento» que el Gobierno PSOE-Podemos da «a los herederos del brazo político de ETA«, al citar el pacto de reformas legislativas relevantes o la nueva política penitenciaria con «41 acercamientos» de etarras al País Vasco. En su lugar, la AVT leerá un manifiesto en la Plaza de las Cortes este 27 de junio de 2020.

La AVT asegura que

Hay que respetar la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas, a la que tienen derecho, y dentro del Congreso, hay un Gobierno que no lo está haciendo. Tenemos motivos para no acudir a ese acto como el reconocimiento que por parte del Gobierno y de los partidos que forman parte de él, se ha dado a los herederos del brazo político de ETA, por permitir a Bildu exponer cada día un relato falso de lo ocurrido, por estar sustentado por Podemos que ésta más preocupado de los presos que de las víctimas, amén de la pasividad del Ejecutivo ante los homenajes etarras o las entrevistas a Otegi en TVE.

Dignidad y Justicia, por su parte, comenzó a desmarcarse el acto oficial en 2018. Según su presidente, Daniel Portero:

No fuimos porque Sánchez usurpó el poder de la mano de los herederos de ETA. Tampoco fuimos en 2019 por lo mismo y porque incumplió su palabra con las víctimas del terrorismo sobre los acercamientos de etarras y los beneficios penitenciarios. El máximo responsable del Ministerio de Interior ha desafiado la independencia judicial y ha atacado a la Guardia Civil, colectivo con más víctimas de terrorismo de España.

La Asociación Navarra de Víctimas (Anvite) también renuncia. Paz Prieto, integrante de esta organización es clara y precisa:

Nosotros no vamos.

Y critica que el Gobierno permita el mismo día del homenaje a las víctimas del terrorismo una manifestación en favor de ETA:

Si eso no supone una humillación añadida, explícita y consciente a las víctimas no sabemos qué más pueden hacer los amigos, justificadores y blanqueadores de ETA para que el Gobierno y Marlaska lo impidan, y para que la presidenta del Parlamento de Navarra, María Chivite no haga nada para impedir que, en la sede del Parlamento que nos representa a todos los españoles, se llame presos políticos a asesinos etarras convictos y confesos.