Sánchez toma por tontos a los españoles y anima a «salir sin miedo a la calle» en plena oleada de rebrotes por Covid-19

Debería de hacérselo mirar o, por lo menos, que se lea lo que sus asesores escriben para él antes de dar comienzo los mítines.

Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España, volvió a perpetrar una de esas intervenciones que son merecedoras de pasar a la historia… pero de los despropósitos más gigantescos.

El titular de La Moncloa, como están haciendo los principales líderes políticos nacionales, está viajando hasta tierras vascas y gallegas para intentar arañar todos los votos posibles para que sus candidatos, Gonzalo Caballero, en Galicia e Idioa Mendía, en el País Vasco, puedan alcanzar la presidencia.

Y, claro está, como en los mítines hay que vender optimismo, en el acto celebrado en La Coruña el 4 de julio de 2020 a Pedro Sánchez se le fue la mano en eso de insuflar positivismo y optimismo al personal presente en el recinto donde el PSOE celebro su nueva cita electoral.

El presidente del Gobierno tiró de desmemoria para lanzar a los ciudadanos españoles a la calle, a que fuesen a la calle, de vacaciones, a que, en definitiva, disfrutasen de la nueva normalidad (término acuñado por el Gobierno socialcomunista).

Amigos y amigas, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, ahora que estamos viendo esos rebrotes, es primero que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo, hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que hoy el Estado está mucho mejor pertrechado para luchar contra el Covid en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.