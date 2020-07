Echenique se atrinchera en sus ataques a Vicente Valles y a la prensa porque «tienen capacidad para hacer política»

Pablo Echenique no está dispuesto a renunciar a insultar a periodistas.

El portavoz de Unidas Podemos no mostró signo de arrepentimiento ni intención de pedir una disculpa por las acusaciones, señalamientos e intimidaciones contra la prensa crítica.

Mucho menos, ante el ataque directo y prolongado contra Vicente Vallés, ese que tuvo el apoyo de su líder supremo, Pablo Iglesias, a través de la “naturalización del insulto”. Un disparate del que se fueron desvinculando otras ministras del Gobierno.

Para Echenique, existe una ‘licencia’ para insultar e intimidar a periodistas: “Que son personas con capacidad para hacer política y a las que ven millones de personas”, afirmó en una entrevista en Radiocable.

“Señalaba una manipulación. No es verdad. No se señala a personas, se señala a los hechos. Cuando alguien dice delante de millones de telespectadores que a lo mejor no ha habido cloacas eso es criticable. Sinceramente”, insistió el podemita.