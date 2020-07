La decisión de Boris Johnson que ‘sacude’ a Sánchez y lo deja como un totalitario moderno en Europa

Los sistemas sanitarios de toda Europa han sido puestos a prueba por el coronavirus, pero también los sistemas democráticos.

En este último apartado España no sale muy bien parada, por lo menos en lo que a independencia de las instituciones, transparencia y rendición de cuentas se refiere, y es que ni en las formas.

Lo que tenemos es un presidente que gritó alto y claro… «¡Qué viva el 8M!».

Pero en el Reino Unido, el primer ministro, Boris Johnson, asumió públicamente el compromiso de poner en marcha una investigación por la gestión de su Gobierno ante el coronavirus, esto como consecuencia de que el país superó los 45.000 fallecidos.

Pero en España, donde se sigue escondiendo la cifra de fallecidos –aunque todo el mundo sabe que la cifra es superior a los 48.000– y a día de hoy existen más de 158 rebrotes activos, de la única investigación que se habla es para apuntar contra el Rey Emérito.

El ‘premier’ tampoco estaba contento con esta investigación –la aversión al control de los políticos no es exclusiva de los socialcomunitas– pero la democracia lo obliga a asumirla, y en sus propias palabras se pudo notar.

«No creo que ahora, en medio de la lucha contra la pandemia, algo que seguimos haciendo, sea el momento adecuado para destinar una enorme cantidad de tiempo oficial para una investigación», afirmó, para después expresar: «Ciertamente habrá una investigación independiente en torno a lo que ha pasado».

También dejó un mensaje ‘tipo’ en tiempos de pandemia, afirmando que buscará «aprender las lecciones de esta pandemia en el futuro», reconociendo un mecanismo de control democrático al que se había negado.

Aunque aún no se ha informado de cuál será el formato de la investigación, según dijo ‘The Independent’, es un paso que servirá a la oposición a exigir una investigación exhaustiva y mucha transparencia a quien hasta ahora había rechazado esta posibilidad.

Mientras Johnson daba este paso, asumiendo responsabilidad por las decisiones tomadas, también ha puesto fin a la «hibernación nacional», y este mismo viernes 17 de julio anució la relajación de las medidas para el trabajo en casa por la crisis del coronavirus.

Las investigaciones en Francia e Italia

No es que el primer ministro inglés sea una alma caritativa, es la normalidad democrática en los grandes países europeos.

En Francia, por ejemplo, el pasado mes de junio el presidente Emmanuel Macron encargó la creación de una comisión independiente y colegiada para evaluar de manera imparcial la gestión de la crisis.

Y algo que es imposible en España, la Fiscalía general francesa abrió a inicios de julio una investigación contra algunos ministros del Gobierno de Emmanuel Macron, en ese país el COVID-19 ha dejado casi 29.000 víctimas mortales.

En Italia, podemos ver otro ejemplo del poderío de Pedro Sánchez y del escaso nivel democrático en España, el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte, se vio obligado a comparecer ante la Fiscalía de Bérgamo.

«Se lo expliqué todo a los fiscales. Estoy absolutamente tranquilo… He aclarado todo aquello que había que aclarar. He demostrado todas las etapas de aquellos terribles días en los que luchábamos contra un enemigo invisible. No tengo nada que temer», dijo el jefe del Ejecutivo italiano a inicios de junio.

Pero en España no toca, es tiempo de mascarillas de tiburones.