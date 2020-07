Fernando Simón ‘resucita’ el 8-M con sus palabras sobre las celebraciones por la Liga del Real Madrid

Es lo que tiene salir prácticamente a diario a dar la cara ante los medios de comunicación.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quiso prevenir esta semana del 13-19 de julio de 2020 que se produjeran más contagios por el coronavirus pidiendo a los aficionados futboleros que no se concentraran para celebrar los éxitos de sus equipos.

Todo iba especialmente dirigido hacia los seguidores del Real Madrid, campeón de la Liga el 16 de julio de 2020 tras vencer 3-1 al Villarreal en el Alfredo Di Stéfano.

El epidemiólogo, asustado como muchos españoles al ver lo que había sucedido con la desmedida celebración de la Liga ACB de baloncesto ganada por el Baskonia o la masiva concentración de aficionados cadistas en las horas previas del partido que le enfrentó el 10 de julio de 2020 con el Fuenlabrada y en el que podía sellar su ascenso a Primera División, se veía venir una concentración mucho mayor en cuando el conjunto de Zidane obtuviese el entorchado liguero.

#EnDirecto | Simón pide que no haya celebraciones masivas tras las victorias de equipos de fútbol: «Hay otras formas de celebrar sin que implique riesgos para la salud. Este año tiene que ser diferente, no peor. Y por un año yo creo que no pasa nada» pic.twitter.com/SzPunAamN3

— Europa Press (@europapress) July 16, 2020