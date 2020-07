Los cuatro ‘éxitos’ que TVE y laSexta vendieron sobre Pedro Sánchez y que acabaron en petardazos supremos

Tiene miga la tribuna de Luis Ventoso de este 19 de julio de 2020 en el diario ABC.

El articulista se carcajea de los auténticos petardazos que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez después de que desde las terminales mediáticas como TVE o laSexta se vendiera la gestión, a priori, como un éxito sin precedentes.

Ventoso asegura que aún no da crédito a los patinazos del sanchismo después de haber visto en las televisiones del régimen cómo se daba pábulo a la propaganda triunfalista emanada desde La Moncloa:

Dios me libre –uy, perdón por el desliz tardofranquista, quiero decir que el Big Bang me libre– de dudar de la valía y visión de nuestro líder, el providencial presidente Sánchez. Como ciudadano bien macerado en el credo imperante doy por bueno todo lo que anticipan la cadena pública (TVpsoE), la tele al rojo vivo, el CIS que nunca acierta de Tezanos y los medios, tertulianos y chiringuitos web del oficialismo en boga. Confiado en el probado ojo clínico de nuestro «progresismo», confieso que me tragué a pies juntillas todo el catálogo de éxitos que al parecer eran pan comido.