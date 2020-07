Cayetana Álvarez de Toledo ‘apalea’ una vez más a Carmen Calvo: «Ahórrense sus campañas antimonárquicas para engendrar una república»

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles 22 de julio de 2020 se vivió un nuevo duelo -como ya es habitual- entre Carmen Calvo (PSOE) y Cayetana Álvarez de Toledo (PP) que dejó muy mal parada a la vicepresidenta primera.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso comenzó su intervención recordando el brutal ataque a la Corona de Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno de Cataluña y socio de investidura del Ejecutivo. El de Esquerra Republicana aseguró hace unos días que la Monarquía Borbónica era una «organización criminal» y que desde «la república catalana» tenían que avanzar para «hacer caer ese régimen». Además, la popular ha recordado que ayer, con el voto de ERC, en el Parlamento de Cataluña pidió la abdicación de Felipe VI y la reprobación de Sánchez. «¿Piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución?», cuestionaba Álvarez de Toledo.

Carmen Calvo respondía de forma escueta y sin entrar a detalle. «Me ha preguntado usted taxativamente qué hace este Gobierno para defender la Constitución: trabajar en el marco exclusivo de su función y sus competencias y desarrollarlas. No más«.

La portavoz de los populares lo tenía muy fácil para ‘destrozar’ de nuevo a la socialista y recordarle los continuos ataques de sus socios al Rey, así como la nefasta gestión del Ejecutivo con la crisis del coronavirus. Y así fue:

«Efectivamente no más. Es decir, nada. Señora Calvo en Europa se ha impuesto el principio de realidad. No habrá apoyo europeo para un programa contrarreformista y mucho menos para una agenda de ruptura. Sin embargo, eso es lo que promueven sus socios. Atacan el orden democrático y, ¿qué hacen ustedes? Mantienen la mesa con Torra erigido ahora en insólito fiscal antimonarquía y contemplan la prematura excarcelación de Junqueras. Sus socios atacan también al Rey, quieren ganar contra la Corona lo que perdieron contra la Constitución, como si Corona y Constitución no fueran hoy indisociables. El presidente agita el debate sobre la Monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles, generando ruido sobre el Rey, inútiles rastreando el virus. Acepten el principio de realidad, ahórrense sus campañas antimonárquicas para engendrar una república, hay que derogar una constitución y no puede derogarse sin el PP. Eso no ocurrirá jamás».