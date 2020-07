El bochornoso instante en el que un ministro turco desautoriza y corrige a González Laya sobre Santa Sofía

Arancha González Laya comenzó su visita oficial a Turquía con el pie izquierdo.

La ministra de Asuntos Exteriores protagonizó un bochornoso momento en la rueda de prensa con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

La ministra de Pedro Sánchez llega a Turquía en un momento de creciente tensión entre Ankara y la Unión Europea, como quedó demostrado cuando el político turco desautoriza y corrige a la española frente a los medios de comunicación.

El vergonzoso hecho ocurrió cuando la ministra reconoció que era importante que la reconvertida Gran Mezquita de Santa Sofía siga siendo parte del patrimonio mundial de la humanidad.

Tras el reciente decreto firmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que el templo pasara de museo a mezquita la semana pasada.

Mevlut Cavusoglu se mostró incómodo por las palabras de González Laya y no dudó en corregirla en frente de todos.

“Si no le he entendido mal, ella dijo que prefiere mantenerla (refiriéndose a Santa Sofía) como una casa común. Por supuesto, si ella se refiere a una casa común para preservar Santa Sofía como un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad con todas sus características y que está abierto a todos. Esto está bien», y continuó «pero si ella se refiere a que Santa Sofía, que fue convertida en una gran mezquita, permanecerá como un lugar donde otras creencias también puedan rezar, no estamos de acuerdo con eso”.