Todo el PSOE se salta a la torera la distancia de seguridad y Edmundo Bal le recuerda su fin: «Quieren atronar con aplausos a Sánchez»

La imagen de la bancada socialista de la Sesión Parlamentaria de este 29 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados fue de lo llamativa. Todos los diputados en su lugar, sin mantener la distancia de seguridad que el mismo Gobierno recomienda a los ciudadanos.

Desde el comienzo de la desescalada y la llegada de la nueva normalidad, Illa, Simón y Sánchez han repetido como papagayos que una de las medidas más importantes para frenar la pandemia era mantener el metro y medio entre las personas. Ahora, lejos de cumplir con su palabra, una vez más demuestran el paripé orquestado por el Ejecutivo.

Después de la intervención del presidente Pedro Sánchez, el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal se dirigió a la bancada socialista para reprocharle esta actitud:

«Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación jurídica de una norma con rango de ley que es el artículo 6.1.a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad y que establece que cuando se puede mantener una distancia de metro y medio no es necesario el uso de mascarilla, así lo acordamos en Junta de Portavoces que solo íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios y el grupo socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido somos cinco de diez. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos».