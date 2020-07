Recital de zascas al ministro Garzón por tuitear muy preocupado por el «drama» de los tiburones con la que está cayendo en España

Recital de críticas para el ministro de Consumo Alberto Garzón, que en plena pandemia del coronavirus, con amenazas de rebrotes y una EPA catastrófica, se ha ‘ganado el sueldo’ preocupándose por los tiburones.

Sabido es que no es el ministro más brillante del ramo, pero Garzón es de los que se empeñan en demostrarlo.

El de Consumo, que hasta ahora solo ha podido recordar que su ministerio existe gracias a su cruzada contra las apuestas deportivas, aportaba un tuit donde calificaba de «drama» lo siguiente:

Desde 2008 los tiburones han disminuido un 90% en el Mediterráneo. Esto no es “positivo”, pues el tiburón no sólo es inofensivo para el ser humano sino que es necesario para el ecosistema.

Obviamente, la posible desaparición de una especie nunca puede ser una buena noticia.

Desde 2008 los tiburones han disminuido un 90% en el Mediterráneo. Esto no es “positivo”, pues el tiburón no sólo es inofensivo para el ser humano sino que es necesario para el ecosistema. Esto es un drama frente al que debemos reaccionar: https://t.co/IpT26dSmqD

Pero al de IU le caía una mano de palos porque seguramente el momento y el lugar no es el adecuado para tamaña frivolidad, y más con la que está cayendo en este país:

No te preocupes, Alberto. Están todos en la mascarilla de Fernando Simón, pero están. Puedes volver ya ya a tus obligaciones, que bastante tienes

Hasta ayer dudaba sobre si eras realmente tonto del culo. Hoy he despejado las dudas @agarzon

Supongo que los 45.000 muertos te sudan la polla porque numca he he escuchado que fueran un drama#Covidiotas #GobiernoDeInutiles

— Eurico Campano (@euricocampano) July 29, 2020