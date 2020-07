Pedro Sánchez admite por fin, varios meses después, que el coronavirus le pasó por encima... Pero no piensa dimitir

Los rebrotes continúan amenazando al país y según los últimos datos del Ministerio de Sanidad este jueves 30 de julio se notificaron 971 casos positivos. El total de infectados desde el inicio de la pandemia ya alcanza los 270.166 y han fallecido cerca de 30.000 personas ‘oficialmente’.

En medio de este escenario y con una crisis económica de campeonato, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó un mensaje de ‘tranquilidad’ ante la grave situación sanitaria que vive España, momentos antes de dar inicio a la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en San Millán de la Cogolla este 31 de julio de 2020.

El socialista ha manifestado que «España, sus instituciones, sus profesionales sanitarios, las comunidades autónomas y el Gobierno de España» están «mejor preparadas» que en el mes de marzo cuando «no se conocía al virus».

«El virus no se transmite por las instituciones, se transmite por personas»

Ni corto ni perezoso, Sánchez ha reconocido que el país no estaba, ni de lejos, preparado para una crisis sanitaria de esa magnitud. «No teníamos medicamentos, no teníamos EPIs, ni el conocimiento que hoy tenemos del virus», ha reparado.

El presidente ha admitido la enorme «angustia» que sienten los ciudadanos con los nuevos rebrotes y ha hecho hincapié en el «esfuerzo enorme de disciplina, resistencia y moral de victoria» con el que la ciudadanía pudo contener el coronavirus.

Como era de esperar, el Ejecutivo no hace autocrítica y le pasa la pelota a la ciudadanía haciéndonos culpables de su desastre. «El virus no se transmite por las instituciones, se transmite por personas», ha afirmado, tras lo que ha recordado la importancia de las medidas higiénicas de lavado de manos o la necesidad de mantener la distancia social, una distancia que su partido no mantuvo en la última Sesión de Control del Congreso de los diputados.

«El virus sigue presente. La emergencia sanitaria nos obligó a algo inédito: confinarnos. Esto se convirtió también en una emergencia económica y social. Las consecuencias son los datos conocidos hoy de la caída del PIB. Este momento ha pasado. Ahora tenemos que enfocar la recuperación económica».

«La mascarilla, el lavado de manos, la distancia, tienen que definir nuestra conducta social hasta tener una vacuna» y ha añadido que «tenemos mucha tarea por delante. Nos esperan meses duros, pero vamos a salir de esta».