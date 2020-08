Las feministas atacan a la ‘yugular’ de Irene Montero por preguntar: «¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer?»

Irene Montero, dimisión ya.

Esa es la petición que se hizo viral contra la ministra de Igualdad tras despertar la ira de las feministas.

Sí, las propias mujeres son las que consideran que la pareja de Pablo Iglesias demuestra una ignorancia incompatible con su cargo con el Ministerio de Igualdad.

Las peticiones de su dimisión llegan como una explosión tras su polémica declaración en una entrevista con InfoLibre.

La ministra fue preguntada por el debate sobre si existen los hombres y mujeres más allá que como un concepto o un sentimiento al que uno se puede adherir.

Su respuesta fue lapidaria y provocó la indignación de un feminismo que exige su ‘cabeza’ de inmediato.

En concreto, la pareja de Iglesias respondió que:

“Respeto mucho el debate. Y voy a entrar en él, pero quiero dejar claro que la existencia de las personas trans es una realidad. El género que se les asignó al nacer no es con el que se identifican. Eso no está sujeto a debate y, por tanto, mi obligación como ministra es garantizar sus derechos. ¿Existen los hombres y las mujeres? ¿Qué es ser hombre y mujer? ¿Cómo se conceptualiza en las diversas teorías el binomio sexo-género y cómo se traslada a los derechos y políticas públicas? ¿Cuál es el nivel de hormonas que tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo son sólo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente consideradas por la biología masculinas o femeninas? ¿Es el sexo algo genético? Ese debate es muy interesante. No es nuevo en el movimiento feminista, pero quizá nos aporte una visión poco útil a la hora de diseñar políticas públicas”.

Las respuestas del feminismo no se han echo esperar.

A través de las redes sociales, la ministra fue increpada por mensajes como: “Irene Montero asegura no saber qué es una mujer y si determinar que alguien lo sea o no puede depender de la talla de sujetador que utilice, ya que no se le ocurre otro parámetro. No tenemos por qué soportar esta humillación”.

Irene Montero asegura no saber qué es una mujer y si determinar que alguien lo sea o no puede depender de la talla de sujetador que utilice, ya que no se le ocurre otro parámetro. No tenemos por qué soportar esta humillación #IreneDimiteYa — Ana Pollán ♀ (@AnaPofemi_nista) August 7, 2020

“Es más que evidente que tenemos una ministra, Irene Montero, que no se merece el cargo si no sabe qué somos las mujeres. ¿Cómo nos va a defender si no sabe a quién ha de hacerlo?”.

Es más que evidente que tenemos una ministra @IreneMontero que no se merece el cargo si no sabe qué somos las mujeres. ¿Cómo nos va a defender si no sabe a quién ha de hacerlo? #IreneDimiteYa#RespetenAlasMujeres #SomosLas300 — Esther Díaz Pedroche (@EstherPedroche) August 7, 2020

“No saber definir ni siquiera lo que es ser mujer (y a consecuencia de ello nuestra opresión) y auto denominarte feminista es una vergüenza. acaso ya no voy a ser considerada mujer si tengo más o menos pecho? la izquierda española necesita nuevos dirigentes YA”.

no saber definir ni siquiera lo que es ser mujer (y a consecuencia de ello nuestra opresión) y auto denominarte feminista es una verguënza. acaso ya no voy a ser considerada mujer si tengo más o menos pecho?

la izquierda española necesita nuevos dirigentes YA.#IreneDimiteYa pic.twitter.com/NNVdpErDhV — 𝐭𝐮 𝐚𝐛𝐮𝐞𝐥𝐚🦋 ⊰lu l♡ves liz⊱ (@luciattsn) August 7, 2020

“Si el sexo no es una realidad material, la opresión de las mujeres no es real. Nuestra opresión la determina nuestro sexo, nuestra capacidad de gestar y nuestro yugo es el género, y tú lo estás defendiendo. No traiciones más la historia del feminismo”.

#IreneDimiteYa si el sexo no es una realidad material, la opresión de las mujeres no es real. Nuestra opresion la determina nuestro sexo, nuestra capacidad de gestar y nuestro yugo es el género, y tú lo estás defendiendo. No traiciones más la historia del feminismo. — Descatalogada (@Descatalogada) August 7, 2020

Silencio ante el machismo en Podemos

La ministra también ha destacado por el silencio ante muestra de machismo dentro de Podemos.

Por ejemplo, que su pareja Pablo Iglesias guardara la tarjeta SIM con fotos íntimas de Dina Bousselham, sin tener el consentimiento de su exasesora. A lo que se suma la campaña de ‘Vuelve Él’ para anunciar el regreso de Pablo Iglesias tras su baja por paternidad o los mensajes del vicepresidente segundo donde afirmó querer “azotar hasta que sangre” a Mariló Montero.

Tampoco la ministra se ha mostrado crítica con la contratación machista y precaria que hay dentro de Podemos.