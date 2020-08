Pedro Duque implosiona al Gobierno de Sánchez al exigir el número de muertos reales por coronavirus ha habido en los asilos

Ten amigos o nombra ministros para esto, habrá pensado el ‘vacacionante’ Pedro Sánchez.

Pedro Duque, responsable de la cartera de Ciencia en el Gobierno socialcomunista, ha dejado una carga de dinamita importante al exigir al Ejecutivo del que él forma parte que desvele de una vez por todas los datos reales de los muertos por coronavirus en las residencias de ancianos.

Según cuenta Luz Sela en Okdiario, en un informe impulsado por el Ministerio de Ciencia se critica la escasa fiabilidad de los datos sobre fallecidos en residencias y se exige luz y taquígrafos sobre este asunto

El trabajo, titulado ‘Informe del GTM sobre el impacto del Covid-19 en las personas mayores, con especial énfasis en las que viven en residencias’, está firmado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar, un grupo de 16 investigadores de distintas disciplinas, creado por este departamento para funciones de asesoramiento y apoyo en cuestiones científicas relacionadas con la pandemia y sus futuras consecuencias.

Uno de los primeros puntos que se destacan en ese informe es:

Seguidamente, el dossier impulsado por el departamento de Pedro Duque incide en la falta de fiabilidad de los datos relativos a los muertos en las residencias de mayores:

En España, como en otros países, el sistema de información de muertes en residencias no ha sido óptimo, con carencias y retrasos en los datos oficiales (en concreto, a día de hoy no hay datos oficiales, así como ocurre en Italia, EEUU, y en otros países, como por ejemplo Reino Unido, donde sólo se presentaron datos parciales.

Añade ese texto que pinta la cara a Sánchez, Illa o Simón que:

Después de la pandemia, y a la luz de sus consecuencias dramáticas, no sería aceptable el abandonar a nuestros mayores, y, en particular, a un grupo de población especialmente vulnerable, aunque heterogéneo, que ha acabado siendo protagonista, a su pesar, durante esta crisis. Se tiene, sin duda, que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta situación no se repita y para mejorar sus condiciones de base, no tanto por razones de protagonismo, si no para restituirles la dignidad que merecen, juntamente con todo el sector residencial, especialmente los profesionales.