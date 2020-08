Con la pandemia disparada por los contagios, Sánchez regresa con su ‘Aló Presidente’ para culpar a las autonomías y sacar pecho

Con España de nuevo al borde del desastre, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, realiza este martes 25 de agosto de 2020 una declaración institucional, según informan fuentes de La Moncloa.

Llega el ‘Aló Presidente’ edición verano, después de que el líder de los socialistas decidiera irse de vacaciones por todo lo alto en medio de una segunda oleada de contagios.

Con su estancia a cuerpo de rey en Lanzarote, Sánchez llegó incluso a la prensa extranjera. Bloomberg, puso hace unas semanas al Ejecutivo Sánchez como ejemplo de lo que no debe hacerse y destaca el silencio de Sánchez, que «está de vacaciones con su familia» y no se ha dirigido a los españoles.

Con más de 19.000 nuevos casos registrados en toda España desde el pasado viernes, según los últimos datos ofrecidos por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, Sánchez regresa tras presidir el Consejo de Ministros que no se reunía desde el 4 de agosto.

Los usuarios de la red social Twitter han hecho sus apuestas sobre los temas que abordará el líder de los socialistas: culpar a las comunidades, sacar pecho de su deplorable gestión y, de paso, lucir un espectacular moreno veraniego.

Hoy llega a Aló Presidente el «CID» sacando pecho y que como él ya sabía las comunidades no están preparadas y ante todo que la culpa de lo que pasó lo que pasa y lo que pasará es de Madrid y Ayuso

Estoy que no vivo por saber lo bronceadito que va a salir hoy Sánchez en su posado veraniego de Aló presidente. Es lo único interesante del postureo éste y no me interesa nada.

Me voy a por el pan.

— Guerrero del antifaz (@antifazwarrior) August 25, 2020