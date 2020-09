Twitter cruje a Irene Montero por negarse a revelar quiénes son sus asesores y el pastizal que cobran

Irene Montero tiene que empezar a distinguir urgentemente entre la esfera pública y la privada.

Si bien a nadie le interesa a quién tiene trabajando dentro del casoplón de Galapagar, sí que es una cuestión de dominio público saber qué asesores tiene designados a dedo en el Ministerio de Igualdad y cuál es su sueldo.

El Mundo se hace eco este 3 de septiembre de 2020 de una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la identidad de esos colaboradores elegidos por la propia Montero y el salario que reciben a final de mes.

La respuesta emitida por el departamento de Montero no permite saciar la curiosidad y se parapeta en mera palabrería:

El gabinete de la ministra consta de cinco asesoras nivel 30 y tres consejeros nivel 28. La cualificación profesional y académica considerada para su nombramiento corresponde a la ministra pues es personal eventual que con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianzas o asesoramiento. El salario anual asignado puede consultarse en la RPT (relación de puestos de trabajo) del Ministerio publicadas en el portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

La cifra de asesores designados a dedo llega a la docena, según el diario de Unidad Editorial. Entre ellos están nombres como Amanda Meyer, jefa de gabinete de la ministra, la de la ex diputada Ángela Rodríguez Pam, la doctora en violencia sexual Bárbara Tardón, la jurista María Naredo –autora de la controvertida Ley de libertad sexual–, la ex concejal de Gijón Alba González, la ex diputada Teresa Arévalo, la directora de comunicación, Clara Alonso, y el secretario general, Ignacio Sola.

Poco o nada se sabe del papel que desarrolla Rubén Juste, el doctor en sociología que inspiró el Tramabús de Podemos. O de Lidia Rubio y Manel Ros, procedentes del gabinete de prensa de En Comú Podem, que estarían entre los niveles 17 y 24.

De hecho, es tal la opacidad sobre esos colaboradores enchufads por Irene Montero que sólo se publicó en el BOE la designación de Meyer porque, según el departamento de prensa, por debajo del cargo de subsecretario, no se está en la obligación de hacer públicos los nombres.

Sin embargo, en redes sociales no comulgaron con los endebles argumentos esgrimodos por Igualdad para ‘tapar’ la identidad de esos asesores y, por supuesto, la cantidad con la que mensualmente son retribuidos:

Ministra Irene Montero, díganos a los contribuyentes el nombre de sus asesoras y asesores y cuanto cobran

Tenemos derecho a saberlo pic.twitter.com/VnktXIKVnH — Garci (@soquinci) September 3, 2020

Vaya, vaya, la «marquesita» de Galapagar no quiere desvelar los nombres de sus lacayos… ¿Cuántos de ellos serán familiares?#IreneTenemosQueHablar Irene Montero se niega a informar del nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo https://t.co/DlgLxHmDlE — Alfonso (@asanzhurtado) September 3, 2020

La ministra Irene Montero se la pasa hablando de transparencia y luego se niega a informar cuáles son sus asesores y sus sueldos. Será que no se lo a preguntado Diez Minutos que es hoy su medio de referencia! — josean Algar (@AlgarJosean) September 3, 2020

‘También oculta su currículum pese a recibir una petición por parte del Partido Popular en el Congreso’. Irene Montero se niega a informar del nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo. https://t.co/6wIb1JK1Y3 — Tomás García Castro 🇪🇸 (@tomasgarciacast) September 3, 2020

¿Que tiene que ocultar Irene Montero?

Irene Montero se niega a informar del nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo https://t.co/qQoboRxk4U — Garci (@soquinci) September 3, 2020

Los asesores de Irene Montero cobran de nuestros impuestos, no de la caja B de Podemos. Tenemos derecho a saber lo que nos cuestan Irene Montero se niega a informar del nombre de sus asesores nombrados a dedo y de cuál es su sueldo https://t.co/qQoboRxk4U — Garci (@soquinci) September 3, 2020

‘EL QUILOMBO ‘ – PROGRAMA COMPLETO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020