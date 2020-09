Primer revolcón serio para el «arrogante» Sánchez con un no rotundo a la incautación del superávit municipal

Es lo que tiene creerse imbuido de un halo especial.

Pedro Sánchez creyó tener atado y bien atado el decreto por el que podía incautarse de 16.000 millones de euros del superávit municipal.

Sin embargo, el 10 de septiembre de 2020 comprobó como hasta sus socios de investidura dijeron nones a la medida defendida por María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.

Con alcaldes de todo pelaje y color político, ahí primó más la defensa del propio terruño que darle un sí al Gobierno de España.

Este 11 de septiembre de 2020, día de Cataluña, son varios los editoriales y tribunas de la prensa de papel los que advierten al inquilino de La Moncloa de que tendrá que andar con pies de plomo, máxime porque ya se otea en el horizonte la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y no está claro un apoyo mayoritario a estas alturas.

El editorial de ABC va precisamente en esa línea, que la derrota sufrida a cuenta del superávit de los consistorios es una señal evidente de que los PGE no están asegurados:

La derrota es una primera señal de lo incierta que será para Sánchez la negociación de sus primeros presupuestos generales. El precio de cada partido a cambio de sus votos crecerá ahora exponencialmente porque el aislamiento supone un enorme desgaste para Sánchez. Su ambivalente cortejo a ERC y a Ciudadanos, con una de cal y otra de arena casi diaria para cada partido, refleja la confusión que invade al Gobierno.

Ahora Sánchez ya sabe que no será suficiente gobernar con marketing propagandístico, y que su crédito ante sus socios puede empezar a agotarse. Sánchez no pacta. Impone. No negocia. Solo exige sumisión y claudicación de la oposición, y lo grave es que este aviso en forma de derrota solo le servirá para poner a España al servicio del nacionalismo y el independentismo con tal de prolongar la legislatura, a costa incluso de la recuperación económica. Su cesión ante cualquier chantaje va a ser norma común.