Pablo Iglesias despotrica contra la propiedad privada desde su mansión de Galapagar y promueve la ‘okupación’ desde el Congreso

Podemos avanza en su plan de ‘demonizar’ la propiedad privada. La que no es suya, por suspuesto.

Con su lujoso chalet protegido por la Guardia Civil, Pablo Iglesias utilizó el Congreso de los Diputados para promover la okupación.

El líder del partido de extrema izquierda intentó justificar, este 16 de septiembre, que los okupas solo accedían a “casas abandonadas de bancos y entidades”.

Una mentira que queda fácilmente desmontada por las denuncias de familias que están en la calle por culpa de las okupaciones.

Las palabras de Iglesias ocurrieron en la sesión de control al Gobierno y en respuesta al número dos del PP, Teodoro García-Egea.

Con sus habitual discurso populista, el vicepresidente segundo del Gobierno agregó que “el problema de la vivienda en España no es la okupación, es el precio de los alquileres, es la especulación y es que en España como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitres son el principal casero”.

El líder de Podemos se vio incómodo cuando el ‘número dos’ del PP le afirmó:

“Señor Iglesias desde que ocupa usted un sillón en el Gobierno los españoles no pueden ni irse de vacaciones tranquilos: la solución se llama ley antiokupación que ha propuesto Pablo Casado en el Congreso. 12 horas para desalojar a los okupas”.

A lo que agregó que “donde no hay propiedad no hay Justicia. ¿Usted está del lado de los okupas o de los ciudadanos? ¿Usted ha sido alguna vez okupa? Y no me refiero al último año en la Moncloa. ¿Considera que las okupaciones conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y los ciudadanos?”.

Un ‘pulso’ al PSOE

El respaldo de Pablo Iglesias a las okupaciones son, además, un ‘pulso’ al PSOE.

Su apoyo a los okupa llega tras conocer que la Fiscalía General del Estado, en manos de la socialista Dolores Delgado, dictó una instrucción en la que ordena a todos sus miembros actuar con mayor rapidez ante la okupación, fenómeno que considera que genera «especial preocupación social» y «una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía».

Una orden que adoptó inmediatamente Fernando Grande-Marlaska, que anunció que el Ministerio del Interior aprobará su propia instrucción para «facilitar los desalojos inmediatos» en caso de okupación.

Un escenario que molesta a Iglesias, quien encuentra en los okupas y antisistema dentro de sus bases y le presionan por verle cómo se aburguesa diariamente en un costoso chalet protegido 24 horas al día por la Guardia Civil.