Martínez-Almeida abre en canal a Pablo Iglesias por su embuste sobre la ‘okupación’

Se ha llevado un revolcón de los buenos por vender desde su escaño en el Congreso de los Diputados un embuste fácilmente rebatible.

El vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista, Pablo Iglesias, se marcaba este 16 de septiembre de 2020 uno de esos discursos de barra de cafetería de universidad sobre la preocupante alza de la ‘okupación’ en España.

El líder de Unidas Podemos trataba, siguiendo punto por punto el catecismo comunista, de imponer la idea de que ese movimiento nunca ha ido contra los propietarios de viviendas que han pagado con el sudor de su frente cada euro de la hipoteca.

Para Iglesias, los únicos inmuebles que se han ‘okupado’ han sido los de los bancos (los «bancos malos» en la jerga podemita).

El también responsable de Agenda 2030, disfrutando de su perfectamente vigilada mansión de Galapagar, en la sierra norte de Madrid, se permitió el lujo de responder a una pregunta del diputado Teodoro García-Egea (Partido Popular) sobre el fenómeno de la ‘okupación’ que:

El problema de la vivienda en España no es la ‘okupación’, es el precio de los alquileres, es la especulación y es que en España como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitres son el principal casero.

Y no tenía empacho en usar el escrito de un juez con casi tres décadas en ejercicio en el que venía a decir que:

Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ‘okupación’ de la vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar ante un caso de ‘okupación’. Si el dueño presenta el título de propiedad es en el acto cuando se produce el desalojo cautelar.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que es conocedor de la realidad que se vive en su ciudad a diario, con casos de ‘okupaciones’ de casas de particulares, no solo las de viviendas en manos de entidades bancarias, aconsejaba algo instructivo al vicepresidente segundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El primer edil de la capital de España invitaba a Pablo Iglesias a darse una vuelta por diferentes barrrios de Madrid para que comprobase en carne propia el verdadero drama que muchos particulares estaban sufriendo con el fenómeno de la ‘okupación’ y cómo se las están viendo y deseando para poder recuperar unas casas que legalmente son suyas: