Montero, la ministra que no deja de sumar asistentes a un gabinete que nos cuesta medio millón de euros a los españoles

Suma y sigue el derroche de este Gobierno social-comunista.

Irene Montero, ministra de Igualdad, en las últimas semanas ha convocado la resolución de 17 nuevos puestos de libre designación entre personal funcionario, tal y como publica este 28 de septiembre de 2020 Okdiario.

Así, dos de estos cargos forman parte del círculo más próximo de la podemita, de su Gabinete. Con este incremento, los asistentes aumentan de 13 a 15, lo que supone para las arcas del estado un coste superior al medio millón de euros.

Los días 1 y 15 de septiembre, el ministerio de Montero inició el procedimiento para destinar a otros 17 cargos, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Uno de estos cargos es el puesto de secretario/a de la Directora de Gabinete de Montero, que ostenta Amanda Meyer, la abogada y miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE), aclara el digital. Relacionada con la influencia en la concesión de la polémica ‘beca black’ de la Universidad de Málaga a Íñigo Errejón. De esta forma, Mayer dispondrá ahora de una persona a su cargo desempeñando tareas de secretaría.

El otro puesto del Gabinete de la ministra será el de Coordinador de área nombramientos de libre designación con los que podrá incorporar funcionarios próximos al partido.

Explica Okdiario que los puestos restantes se reparten en «la secretaría del subsecretario, Pedro Francisco Guillén (cinco); la secretaría general técnica (uno); la subdirección general de la Oficina Presupuestaria, Gestión Económica y Asuntos Generales (uno); la de Recursos Humanos (uno); la división de Tecnologías de la Información (uno); la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (uno); la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (tres); la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (uno) y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (uno)», aclara el medio.

Irene Montero por negarse a revelar quiénes son sus asesores y el pastizal que cobran

El Mundo se hace eco el pasado 3 de septiembre de 2020 de una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la identidad de esos colaboradores elegidos por la propia Montero y el salario que reciben a final de mes.

La cifra de asesores designados a dedo llega a la docena, según el diario de Unidad Editorial. Entre ellos están nombres como Amanda Meyer, jefa de gabinete de la ministra, la de la ex diputada Ángela Rodríguez Pam, la doctora en violencia sexual Bárbara Tardón, la jurista María Naredo –autora de la controvertida Ley de libertad sexual–, la ex concejal de Gijón Alba González, la ex diputada Teresa Arévalo, la directora de comunicación, Clara Alonso, y el secretario general, Ignacio Sola.

Poco o nada se sabe del papel que desarrolla Rubén Juste, el doctor en sociología que inspiró el Tramabús de Podemos. O de Lidia Rubio y Manel Ros, procedentes del gabinete de prensa de En Comú Podem, que estarían entre los niveles 17 y 24.

De hecho, es tal la opacidad sobre esos colaboradores enchufados por Irene Montero que sólo se publicó en el BOE la designación de Meyer porque, según el departamento de prensa, por debajo del cargo de subsecretario, no se está en la obligación de hacer públicos los nombres.