El presidente de los funerarios españoles ‘entierra’ a Sánchez: «¿Por qué cierra Madrid y no Navarra?»

Fue el primero en dar la voz de alarma sobre las trampas que el Gobierno Sánchez estaba haciendo a cuenta de los muertos por el coronavirus.

Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, vuelve a ser muy crítico con la gestión gubernamental y avisa de que se toman medidas verdaderamente científicas y sanitarias o el último trimestre de 2020 puede resultar mortal de necesidad.

En una entrevista concedida a El Mundo este 10 de octubre de 2020, Alguacil es preguntado por el cierre de Madrid por vía de decretar un estado de alarma.

El presidente de los funerarios españoles no sale de su asombro:

La verdad, no lo he entendido. No podría calificarlo, la gente puede seguir desplazándose libremente… Además, Madrid no tiene datos tan malos, si se compara con Navarra. ¿Por qué no cerraron Navarra? Esto, bajo mi opinión personal, fue un problema simple y llanamente político.

Él, que ya tiene la mosca detrás de la oreja por las mentiras que ha ido acumulando el Ejecutivo monclovita recuerda un episodio que es muy revelador:

El 14 de marzo de 2020, por ejemplo, recogí siete fallecidos por coronavirus con estas manos. Al día siguiente, las cifras oficiales daban sólo dos.

Dice, eso sí, que ahora estamos en una situación diferente en relación a la pandemia, que España está mejor, pero que no hay que abundar en triunfalismos:

En comparación con hace 15 días, hemos mejorado un poco. Eso no significa que el peligro haya desaparecido. La situación sigue siendo grave. Trabajamos con un instituto médico internacional que hace proyecciones sanitarias a corto plazo. Su último estudio sitúa, si no se toman medidas efectivas, el 31 de octubre de 2020 como fecha de no retorno. Dicho informe hace la media de los últimos cinco años en relación con la gripe estacional, junto a cómo va evolucionando la tasa de reproducción del coronavirus. A partir de esa fecha, ambas se podrían mezclar.

Si hay un dato que le preocupa, a pesar de la baja tasa de mortalidad:

Hay datos para la esperanza. La tasa de mortalidad es baja, y ésa es buena señal. Pero si nos adentramos en otoño/invierno y la gripe estacional, que siempre afecta a la mortalidad, viene un poco fuerte… puede ser caótico. Por otro lado, hay una cifra muy preocupante. La edad de infestación ha subido. Progresivamente, desde hace un mes, ha ido creciendo, pasando de los 52 años a los 65 años. Ése es muy mal indicativo.

Pese a que ciertos dirigentes políticos insisten en el confinamiento como el Bálsamo de Fierabrás como remedio magistral para evitar contagios, Alguacil no lo ve de ese modo:

Creo que sí, nos jugamos mucho. En estos últimos 15 días he notado a la gente más concienciada, se ha implicado más. Independientemente de las decisiones políticas. El confinamiento, dicho por los mayores expertos mundiales, no es la solución. Como tampoco lo es cerrar los parques o que en una clase haya 25 alumnos. El confinamiento es negativo, tenemos que funcionar.

Y propone alternativas a ese confinamiento:

Evitemos reuniones, incluso familiares. Tengamos poco contacto físico y social. Usemos la mascarilla. Y, sobre todo, pongamos el foco en el nulo control aeroportuario. En mi opinión, eso es como si tenemos una hemorragia y no la cortamos. Si quieres, puedes confinar toda España. Pero si te siguen entrando personas sin control de distintas nacionalidades… No sirve de nada. Esta hemorragia sólo se frena vigilando las entradas en los aeropuertos y puertos, controlando los aforos de los metros, trenes…

«NUESTROS ASOCIADOS ESTÁN HACIENDO ACOPIO DE MATERIAL»

Eso sí, el presidente de los funerarios españoles asegura que ellos ya están escarmentados de lo que pasó en marzo y abril y están haciendo acopio de ataúdes:

Sí, y con muy buen criterio. A nuestros asociados les hemos advertido de que vayan haciendo acopio de material, porque la situación que se viene es muy complicada. Hay instalaciones que lo están haciendo ya: protección individual y ataúdes… En previsión de lo que pueda venir. Pero me niego a pensar que no lo vamos a solucionar entre todos.

Se muestra partidario de sancionar ejemplarmente a aquellos irresponsables, como los universitarios valencianos pillados en una fiesta ilegal, que son transmisores del virus:

Esos pequeños grupos, que no representan a toda la sociedad, deberían ser castigados punitivamente con sanciones muy importantes… Están poniendo en riesgo la salud de todos.

Subraya que su asociación ha mandado más de 260 escritos a las diferentes administraciones para ofrecer su colaboración, incluido el departamento de Fernando Simón, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES):

Sólo desde el 14 de marzo, hasta la finalización del estado de alarma, enviamos 262 escritos a las diferentes administraciones, tanto nacionales como autonómicas. Tenemos el convencimiento de que nos recibirán y que ayudaremos a combatir juntos esta lacra. Es ilógico que el servicio funerario no esté para aconsejar. Nuestra asociación, en junio, mandó una notificación al CCAES solicitando una reunión. En julio, les enviamos un protocolo que podría ayudar… No sabemos si nos harán caso.

Y apalea a los responsables del Ministerio de Sanidad por haber jugado con los datos de fallecidos para tapar su mala gestión de la pandemia: