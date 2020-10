‘Palabra de Sánchez’: «Me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias»

Es ‘palabra de Pedro Sánchez‘.

Al presidente del Gobierno de España le sucede tres cuartas partes de lo que le pasa y le aqueja a su socio de Unidas Podemos, una hemeroteca que es tan insalvable como un muro.

El inquilino de La Moncloa, que se ha puesto como objetivo cambiar a su gusto (y el de Pablo Iglesias) el gobierno de jueces y fiscales, olvida sus palabras en el año 2016, cuando entonces aspiraba a alcanzar el poder tras la renuncia de Mariano Rajoy a una investidura después de que los resultados de las elecciones de diciembre de 2015 dejaran un panorama imposible para la conformación de Gobierno.

Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero.

Por aquel entonces, el hoy presidente del Gobierno socialcomunista aseguraba sin ningún tipo de rubor que él no iba a estar haciendo chalaneo con los podemitas para estar eligiendo magistrados que fueran de su gusto.

Es más, añadía que, a lo sumo, estaba dispuesto a alcanzar acuerdos para negociar y sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero no para tocar el CGPJ:

En programas como ‘laSexta Noche‘ o ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) afirmaba tajantemente que él no estaba por la labor de meterse en la elección o la renovación del Consejo General del Poder Judicial y hasta llegaba a proponer que los mismos fuesen elegidos por los ciudadanos:

Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en la renovación de todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido al Partido Socialista. Y por tanto creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces. Tienen que ser los expertos y no los partidos políticos. A mí tampoco me importaría que la Fiscalía General del Estado fuese elegida directamente por los ciudadanos.